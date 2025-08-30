Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique krijgt een uitbrander van Lars. Mieke en Vanessa doen geheimzinnig en Stefanie voelt zich schuldig. Cédric is niet vergevingsgezind, Rube worstelt met de cryptowallet. Kiki besluit om een etentje te organiseren en Benny en Brahim worden opgetrommeld. Jelle organiseert een brainstorm, Véronique blokt Lars af. Marcel gaat zijn contract vieren en Rube snelt naar Louise toe. Het bezoek van Jan aan Hanne blijkt allesbehalve normaal.

Maandag 1 september 2025 - aflevering 7701

Lars geeft Véronique een stevige uitbrander en stelt orde op zaken. Jan heeft last van zijn geweten. Jamila doet alsof ze niets van Emilio moet weten. Wanneer hij open is over zijn verleden lijken ze echter veel raakvlakken te hebben. Mieke en Vanessa doen geheimzinnig over Lander.



Dinsdag 2 september 2025 - aflevering 7702

Stefanie voelt zich schuldig. De politie onderneemt actie. Niko vraagt zich af waarom Hanne hem niet in vertrouwen neemt. Lars wil de plooien gladstrijken tussen hem en Cédric. Die is echter niet vergevingsgezind. Rube kan het gedoe met de cryptowallet niet uit zijn hoofd zetten.

Woensdag 3 september 2025 - aflevering 7703

Kiki wil Vanessa verrassen en besluit een etentje te organiseren. Mathias staat er echter niet voor te springen. Benny en Brahim worden opgetrommeld voor een lek in de Foodbar. Jan en Marcel zijn trots op hun werk. Jelle organiseert een brainstorm in de Jan & Alleman.

Donderdag 4 september 2025 - aflevering 7704

Véronique is kwaad op Lars en blokt hem op alle mogelijke manieren af. Ze stort haar hart uit bij Linus. Marcel heeft een contract aangeboden gekregen en gaat dat vieren in de Jan & Alleman. Daar duikt een onuitgenodigde gast op. Vanessa is blij met Kiki's initiatief, Mathias is dat minder.

Vrijdag 5 september 2025 - aflevering 7705

Lars wil Véronique aanspreken over haar gedrag naar Rube toe. Rube zelf krijgt plots een bericht van Louise en snelt naar haar toe. Benny en Brahim willen aan de slag gaan met de verwarmingsketel in het studentenhuis. Jan besluit om Hanne op te zoeken, maar het blijkt al snel geen normaal bezoekje te zijn.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

