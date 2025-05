Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Louise gaat de confrontatie aan met Rube. Hanne en Niko worden opgeschrikt, Stefanie zit verveeld met een telefoontje. Jelle heeft een verrassing voor Yoko. Brahim vreest dat hij Mona vaarwel moet zeggen. Vanessa wil dat Mathias stopt met zijn gegoochel. Louise wil weten of Rube te vertrouwen is. Mieke schaamt zich en Brahim is bang. Rudi schrikt als hij de nieuwe stagiair ziet. Lars wil het contract met Véronique verbreken.

Maandag 12 mei2025 - aflevering 7663

Louise confronteert Rube. Mathias herontdekt zijn liefde voor goochelen, maar niet iedereen is even enthousiast. Mieke wil haar creativiteit delen met Rudi, maar die moedigt haar aan om over te schakelen op het echte werk. Hanne en Niko worden opgeschrikt door een vreemd geluid.



Dinsdag 13 mei 2025 - aflevering 7664

Hanne voelt zich niet meer veilig en draait door. Brahim saboteert Emiels kookopdracht en probeert zo aan te pappen met Mona. Stefanie zit verveeld met het telefoontje van Lars en Véronique. Ze probeert haar gevoelens te verbergen. Louise wil weten of Rube te vertrouwen is. Jelle heeft een verrassing voor Yoko.

Woensdag 14 mei 2025 - aflevering 7665

Brahim vreest dat hij Mona vaarwel moet zeggen. Jelle spreekt hem moed in. Vanessa wil dat Mathias stopt met zijn gegoochel, maar hij lijkt zijn nieuwe passie ontdekt te hebben. Mieke schaamt zich voor haar mislukte opdracht. Louise wil Rubes plan achterhalen.

Donderdag 15 mei 2025 - aflevering 7666

Cédric vreest dat Rubes uitstapje met Lars deel uitmaakt van een groter plan. Hij maant Louise aan hem tegen te houden. Mieke wil een echte tekencursus volgen, maar Rudi begaat een flater. Véronique is bang dat Linus een punt achter hun relatie zal zetten. Brahim heeft last van zenuwen.

Vrijdag 16 mei 2025 - aflevering 7667

Brahim is bang dat hij alles verpest heeft. Benny en Jan vinden dat Mathias een goochelshow moet opvoeren. Hij voelt zich daar echter niet klaar voor. Rudi is benieuwd naar zijn nieuwe stagiair, maar schrikt als hij hem ziet. Véronique wil haar hart luchten bij Lars. Lars zelf wil hun contact verbreken.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.