Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique en Linus genieten van elkaar, Niko maakt zich zorgen om Mieke. Lars is zwijgzaam over zijn reis, Jamila voelt zich onwennig en Brigitte kan haar emoties moeilijk verbergen. Mieke voelt zich verraden, Jelle wordt betrapt en Linus wil Louise overtuigen. Véronique en Hanne proberen een gesprek aan te gaan met Zjef.

Maandag 3 februari 2025 - aflevering 7593

Louise probeert verdere speculaties in de kiem te smoren. Niko wil checken of alles ok is met Mieke, maar zij doet alsof er niets is gebeurd. Véronique en Linus genieten van elkaar. Cédric voelt zich echter niet comfortabel bij Linus' aanwezigheid. Lars is heel karig met informatie over het gesprek dat hij heeft gehad.



Dinsdag 4 februari 2025 - aflevering 7594

Lars lost niet veel over zijn reis. Samira raadt Stefanie aan om zich niet te veel zorgen te maken. Hanne maakt zich klaar voor een belangrijke sollicitatie. Er is haar echter iemand voor. Jamila voelt zich onwennig op haar date. Mieke stort zich opnieuw op haar werk.



Woensdag 5 februari 2025 - aflevering 7595

Niko neemt Hanne in vertrouwen over Miekes toestand. Ze weten niet hoe ze haar kunnen helpen. Stefanie polst bij Lars naar Raven. Samira en Véronique vermoeden dat Rudi iets verzwijgt. Brigitte volgt het advies van haar zoon op en kan haar emoties maar moeilijk bedwingen.



Donderdag 6 februari 2025 - aflevering 7596

Yoko wil met de cijfers van de Foodbar naar de bank stappen. Ze merkt echter dat het laatste kwartaal allesbehalve goed was. Mieke voelt zich door Niko verraden. Rudi blijft worstelen met iets dat zich in Nepal heeft afgespeeld. Jelle wil stiekem checken hoe goed de ontwerpen van Rudi en Samira zijn, maar wordt betrapt.



Vrijdag 7 februari 2025 - aflevering 7597

Jelle en Jan proberen Yoko te overtuigen om aan haar uitstraling te werken. Zij is echter niet van plan om te veranderen. Samira vindt het zonde dat Brigitte de deur dicht houdt voor Marcel. Benny heeft een plan. Linus wil Louise overtuigen om bij hem in therapie te komen. Véronique en Hanne proberen een gesprek aan te gaan met Zjef.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

