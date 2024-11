Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 25 november 2024 - aflevering 7543

Jamila beseft de gevolgen van haar daden en zit in een tweestrijd. Louise maakt zich zorgen over haar. Mathias probeert wanhopig om de problemen in de Foodbar op te lossen. Hij wordt kwaad wanneer Véronique alles op zijn schouders laat. Ook bij Wolff & Bos staan alle werknemers onder extra stress.



Dinsdag 26 november 2024 - aflevering 7544

Nu Véronique weg is moet Mathias de Foodbar runnen. Hij blijkt geen enkel idee te hebben van hoe dat moet, tot grote ergernis van Yoko. Brigitte wil tegenover Lars niet toegeven dat haar afspraak met Marcel eigenlijk een date is. Louise confronteert Jamila met haar vermoedens.



Woensdag 27 november 2024 - aflevering 7545

Jamila krijgt een waarschuwing van haar agentschap en moet overgaan tot actie. Lars wil met Stefanie naar Parijs, maar zijn plannetje dreigt in het water te vallen. Brigittes goede humeur valt op bij Wolff & Bos. Véronique ontdekt dat Vanessa op de hoogte is over haar menopauzeklachten. Ze is razend.



Donderdag 28 november 2024 - aflevering 7546

Een nieuwe vondst in het onderzoek naar de dood van Leen maakt Joris nerveus. Er wordt ondertussen volop gespeculeerd over wie de dader geweest kan zijn. Joris broedt duidelijk op een plan. Benny weet met zichzelf geen blijf na het nieuws dat hij heeft gekregen. Ilja wordt opnieuw lastiggevallen.



Vrijdag 29 november 2024 - aflevering 7547

Benny vertelt op aanraden van Vanessa de waarheid over zijn cinemabezoekjes aan Samira. Stefanie wil dat haar vader stopt met te vragen naar het DNA-onderzoek en chanteert hem. Benny besluit eigenhandig op zoek te gaan naar de waarheid. Véronique zoekt excuses om Linus niet te contacteren. De politie valt binnen met een huiszoekingsbevel.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

