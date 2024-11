Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

De Van den Bossches krijgen een schok te verwerken en Mathias en Véronique nemen tijdelijk de leiding over de Foodbar. Jan springt op een idee van Rudi, Joris is zenuwachtig en Brigitte probeert Marcel te ontlopen. Zjef wordt hartelijk ontvangen op zijn eerste werkdag. Lars wil langsgaan bij Benny, de Foodbar ontspoort. Véronique is prikkelbaar, de politie vindt een nieuwe getuige en tussen Yoko en Véronique blijft de spanning oplopen. Stefanie krijgt het resultaat van haar onderzoek.

Maandag 18 november 2024 - aflevering 7538

De familie Van den Bossche krijgt nieuws dat inslaat als een bom. Joris probeert de aandacht van zichzelf af te leiden. Mathias en Véronique besluiten om tijdelijk samen de dagelijkse leiding van de Foodbar op zich te nemen. Yoko is daar echter niet mee opgezet. Lars heeft opgevangen dat Stefanie een onderzoek zal laten uitvoeren en wil meer weten.



Dinsdag 19 november 2024 - aflevering 7539

Rudi oppert een idee, waar Jan meteen opspringt. Brahim blijft Ilja karate leren. Wanneer Louise dat ontdekt is ze allesbehalve blij. Joris is zenuwachtig nu hij weet dat er een politieonderzoek heropend wordt. Zjef beleeft zijn laatste dag in de Foodbar en die gaat niet onopgemerkt voorbij. Brigitte probeert Marcel te ontlopen. Benny zit op hete kolen voor het resultaat van Stefanie's onderzoek.

Woensdag 20 november 2024 - aflevering 7540

Op aangeven van Stefanie probeert Hanne haar stempel op het interieur van de brouwerij te drukken. Zjef wordt hartelijk ontvangen op zijn eerste werkdag bij CoBrew. In de Foodbar lopen de zaken ondertussen in het honderd. Een bezoek van Véronique gooit olie op het vuur. Lars wil langsgaan bij Benny voor een gesprek onder vier ogen.

Donderdag 21 november 2024 - aflevering 7541

Lars heeft een idee en doet een beroep op Benny. Brigitte geraakt er niet onderuit om Marcel te begeleiden tijdens het vintage event. Marcel zelf komt verrassend uit de hoek. Vanessa drukt Mathias op het hart dat hij niet te veel werk en verantwoordelijkheid op Yoko's schouders mag leggen. Haar studie moet voorgaan. Véronique is prikkelbaar door alle stress en werkt dat uit op haar collega's.

Vrijdag 22 november 2024 - aflevering 7542

De politie heeft een nieuwe getuige gevonden. Véronique heeft veel last van haar perimenopauze. De spanning tussen haar en Yoko blijft daardoor hoog oplopen in de Foodbar. De situatie dreigt zwaar te ontsporen. Brigitte is kwaad op Stefanie omdat zij Marcel haar nummer heeft gegeven. Stefanie krijgt het resultaat van haar onderzoek binnen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!