Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Benny praat in op Stefanie, Louise wil zich excuseren. Lars vreest dat Jelle een slechte invloed heeft op Yoko. Rudi krijgt goede raad van Zjef, Joris heeft een voorstel voor Paul. Mieke bemiddelt bij Wolff & Bos, Paul bedreigt Louise en Stefanie krijgt meer en meer schuldgevoelens. Er komt een verrassende sollicitant over de vloer bij CoBrew.

Maandag 28 oktober 2024 - aflevering 7523

Benny vindt dat Stefanie Lars de waarheid verschuldigd is. Zij vreest dat hij haar geheim zal verklappen. Jamila heeft schrik dat ze haar modellencarrière zal moeten stopzetten door haar studiewerk. Louise wil zich excuseren bij Brahim.



Dinsdag 29 oktober 2024 - aflevering 7524

Hanne hoopt op verandering bij Wolff & Bos en neemt een groot risico om dat te bereiken. Rudi duwt Hanne onbewust verder weg. Jan beseft dat er iets speelt tussen Jelle en Yoko. Hij is bang dat Jelle een slechte invloed zal hebben op Yoko's studies. Lars maakt zich zorgen over Benny en nodigt zijn vriend uit voor een etentje.

Woensdag 30 oktober 2024 - aflevering 7525

Yoko ontdekt dat Jan achter haar rug heeft geroddeld en confronteert hem ermee. Rudi is radeloos en krijgt goede raad van Zjef. Hij besluit Mieke in te schakelen om de spanningen tussen Véronique en Hanne van tafel te vegen. Brahims radiostilte weegt zwaar op Louise. Joris heeft een voorstel voor Paul.



Donderdag 31 oktober 2024 - aflevering 7526

Benny stelt Stefanie voor een ultimatum. Mieke probeert te bemiddelen op Wolff & Bos, maar wakkert het strijdvuur daardoor onbedoeld nog meer aan. Véronique heeft een speciale opdracht voor Louise. Paul bedreigt Louise, maar Joris denkt hem schaakmat te zetten.

Vrijdag 1 november 2024 - aflevering 7527

Mieke overtuigt Jan om mee te genieten van haar verlovingsfeest. Stefanie kampt meer en meer met schuldgevoelens tegenover Lars. Joris zet zijn plan vervroegd in actie en misleidt Paul. Alfons probeert in te spelen op Brahim. Vanessa en Mathias krijgen een verrassende sollicitant over de vloer bij CoBrew. Stefanie en Lars doen een vreemde ontdekking.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!