Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Paul denkt dat hij de touwtjes in handen heeft. Mathias heeft één en ander op te biechten, Georgine botst op een muur en Hanne mist Niko. Jelle wil het goed maken met Yoko. Louise confronteert Brahim, Benny denkt dat Ilja aan het puberen is, Lars warschuwt Brigitte. Jan werkt iedereen op de zenuwen. Louise wil Joris om raad vragen, Stefanie ontdekt iets onaangenaams en de wereld van Hanne stort in. Stefanie verzwijgt haar geheim voor Benny. Vanessa en Mathias lopen Inge tegen het lijf.