Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Zjef en Raven liggen beiden met zichzelf in de knoop. Jan verwijt Joris en Samira merkt dat het werk zich opstapelt. Jamila worstelt met de zoektocht naar haar talent. Yoko wil haar hoofd leegmaken, Véronique doet Samira een voorstel en Stefanie raakt in paniek. De problemen nemen bij CoBrew de bovenhand. Jelle neemt een risico dat niet zonder gevolgen is.