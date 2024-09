Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Samira praat in op Vanessa, Joris wil zo snel mogelijk met Mieke trouwen. Rudi heeft het moeilijk omdat Zjef alleen nog oog heeft voor Karl. Véronique komt met slecht nieuws. Stefanie wil de plooien gladstrijken met Lars. Samira krijgt verrassend nieuws. Zjef werkt zijn frustraties uit op Louise. Jan reageert niet zoals verwacht op het nieuws van Mieke.

Maandag 16 september 2024 - aflevering 7493

Vanessa wil haar relatie met Mathias opgeven. Samira raadt haar aan om het nog een kans te geven. Benny haalt iemand in huis om het huishouden terug op orde te brengen, maar dat is niet naar de zin van Samira. Nu zijn scheiding bijna rond is, wil Joris zo snel mogelijk met Mieke trouwen.



Dinsdag 17 september 2024 - aflevering 7494

Zjef lijkt alleen nog maar oog te hebben voor Karl. Rudi probeert zich niet jaloers te laten maken. Vanessa en Mathias plannen een gezellige avond samen. Joris wil Louise mee in Wolff & Bos. Hij stelt zijn idee voor aan Véronique. Joris ontvangt ondertussen een vreemde mail.

Woensdag 18 september 2024 - aflevering 7495

Joris wordt onder druk gezet en dreigt te plooien. Mieke kampt met twijfels over haar relatie nadat Joris niet op haar vragen kon antwoorden. Rudi wekt Zjef uit een vervelende droom. Hanne, Rudi en Samira werken de laatste loodjes van de badpakkencollectie af, tot Véronique met slecht nieuws komt.



Donderdag 19 september 2024 - aflevering 7496

Stefanie wil de plooien tussen haar en Lars gladstrijken. Hij wil echter niet door haar getroost worden. Jamila staat stijf van de stress voor haar interview. De spanningen tussen Vanessa en Mathias dreigen af te stralen op de kleine Victor. Vanessa beseft dat er iets moet gebeuren. Samira krijgt verrassend nieuws.

Vrijdag 20 september 2024 - aflevering 7497

Zjef blijft Karl afblokken, maar hij voelt zich steeds meer schuldig en werkt zijn frustraties uit op Louise. Jelle wil de wisseldeal met Yoko bezegelen. Zij stelt hem een reeks voorwaarden. Lars neemt Véronique in vertrouwen over zijn emoties. Mieke heeft nieuws voor Jan, maar hij reageert niet zoals verwacht.



