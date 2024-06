Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Lars wil geen contact meer met Benny en Joris blijft verder onrust stoken in de familie. Stefanie weet zich geen raad meer, Jelle komt tot inzicht en Jan is in de zevende hemel. Vanessa krijgt slecht nieuws over CoBrew en dan ontdekt ze ook nog dat Mathias is weggelopen uit het revalidatiecentrum.

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 7464

Joris zet zijn plannen verder en probeert ruzie te stoken. Samira is verward door Benny's plotse bocht. Lars heeft geen boodschap meer aan contact met Benny. Hanne krijgt verrassend bezoek. Jelle probeert zijn festival te regelen, maar hij beseft dat hij zijn visie zal moeten aanpassen.



Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 7465

Stefanie zoekt raad bij Hanne over wat ze moet doen met Lars. Ze wil de confrontatie uit de weg gaan. Rudi en Zjef gaan op double date met Cédric en Jill. Cédric maakt zich ondertussen zorgen over wat Jill te verbergen heeft. Hij zoekt antwoorden bij Jelle. Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 7466

Joris zaait verder onrust in de familie. Zijn plan lijkt te werken, tot Lars roet in het eten gooit. Zjef hoopt dat Cédric hem en Rudi weer op date zal vragen. Jan is in de zevende hemel wanneer hij gevraagd wordt om een interview te geven. Mieke brengt hem met de voetjes op de grond. Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 7467

Jelle begint onder ogen te zien dat zijn festival misschien niet tijdig klaar zal geraken. Zjef en Rudi zijn zenuwachtig voor hun nieuw afspraakje. Joris probeert onder het congres in Zürich uit te komen zodat hij zijn plan kan verderzetten. Vrijdag 14 juni 2024 - aflevering 7468

Hanne heeft het lastig. Vanessa krijgt slecht nieuws te horen over CoBrew en ontdekt tegelijkertijd dat Mathias is weggelopen uit het revalidatiecentrum. Cédric en Raven besluiten Jill te volgen en doen een ontdekking.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.