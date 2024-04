Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Wie lust de slaatjes van Rudi? Benny gaat staken en Samira vreest voor zijn job. Vanessa moet toegeven dat Cédric en Jill een klik hebben. Hanne moet onverwacht alleen onderhandelen, Brigitte wil dat Lars Stefanie ontslaat, Véronique merkt dat ze Linus teleurstelt. Mieke is eenzaam, Rudi lijkt een doel gevonden te hebben. Jamila probeert Zoë te contacteren, Jan en Louise besluiten om de bomma in te lichten over het onderzoek.

Maandag 15 april 2024 - aflevering 7419

Rudi vreest dat niemand geïnteresseerd zal zijn in zijn slaatjes. Stefanie heeft moeite met de reacties op haar verhouding met Lars. Lars zelf besluit Brigitte in te lichten. Benny gaat in staking om een punt te maken bij zijn baas. Samira vreest dat het hem zijn job zal kosten.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 7420

Louise wil achterhalen wie de opdrachtgever voor de brand was en confronteert Jan. Vanessa moet toegeven dat Cédric en Jill een klik hebben, maar ze wil dat Mathias stopt met hen te pushen. Samira brengt Rudi op een idee, waardoor die helemaal opfleurt. Hanne moet onverwacht alleen onderhandelen met TexSolutions.

Woensdag 17 april 2024 - aflevering 7421

Hanne is bloednerveus voor het gesprek met Niko. Brigitte wil dat Lars Stefanie ontslaat, maar hij komt voor haar op. Véronique komt met een voorstel. Ondertussen zoekt Benny een medestander in Alfons voor zijn protestactie. Véronique merkt dat ze Linus teleurstelt.



Donderdag 18 april 2024 - aflevering 7422

Véronique probeert indruk te maken door Linus uit de nood te helpen. Mieke voelt zich eenzaam, maar vindt onverwacht een luisterend oor. Jan en Louise willen de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de brandstichting verzwijgen voor de Bomma. Rudi lijkt zijn doel gevonden te hebben. Brigitte reageert furieus op Lars' beslissing.

Vrijdag 19 april 2024 - aflevering 7423

Jamila probeert Zoë te contacteren, maar ze wordt genegeerd. Ze krijgt hulp van Raven en Brahim. Hanne merkt dat Joris moeilijk doet over de samenwerking met TexSolutions. Rudi heeft zich overwerkt en is ziek, maar ontkent dit zelf. Zjef forceert hem om thuis te blijven. Jan en Louise besluiten de Bomma toch in te lichten over het onderzoek.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!