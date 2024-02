Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Niko wordt aangenaam verrast en Lars wil Joris aanwerven. Cédric lucht zijn hart. Raven wil niet plooien voor Anton. Brahim wil zijn problemen zelf oplossen, Yoko wil het goedmaken met Cédric. Vanessa confronteert Mieke, Louise denkt te weten hoe ze Brahim kan helpen. De loft is leeg want Raven is weg. Jelle krijgt een mail van Felix. Cédric doet een onaangename ontdekking. Anton neemt een drastisch besluit en een verrassingsfeest voor Jamila loopt niet als gepland. Niko krijgt een onverwacht bericht.

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 7384

Niko hakt een moeilijke knoop door en wordt aangenaam verrast. Lars wil Joris als extra kracht aanwerven bij Wolff & Bos. Raven wil ondertussen niet plooien voor Antons dreigementen. Selin vreest echter dat hij hem nooit met rust zal laten. Cédric lucht zijn hart bij Louise.



Dinsdag 27 februari 2024 - aflevering 7385

Samira is Louise dankbaar voor haar steun aan Brahim. Ze wil Brahim helpen, maar hij wil zijn problemen zelf oplossen. Véronique vraagt Mieke om te zwijgen over Linus. Benny is trots omdat Stefanie en Lars het goed met elkaar kunnen vinden. Yoko wil het goedmaken met Cédric, maar Raven speelt stoorzender. Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 7386

Selin liegt tegen Raven. Op een onbewaakt moment wacht hem een onaangename verrassing. Lars doet Joris een jobaanbod, maar hij twijfelt. Vanessa confronteert Mieke met haar jaloerse reactie. Louise denkt te weten hoe ze Brahim kan helpen, maar Samira vreest dat ze te laat zijn.

Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 7387

Lars komt thuis in een lege loft. Ook Jill probeert Raven tevergeefs te bereiken. Samira geeft Hanne de raad om zichzelf op de eerste plaats te zetten. Jelle ontvangt een mail van Felix. Louise raadt hem aan om eerlijk te zijn. Yoko doet Cédric een onverwacht voorstel, Cédric zelf doet een onaangename ontdekking. Vrijdag 1 maart 2024 - aflevering 7388

Anton besluit Ravens schuld prompt te verhogen. Hij duidt Selin aan als schuldige voor de hele situatie en pakt Raven bijzonder hard aan. Samira vindt dat Benny met Stefanie moet praten over zijn vermoeden. Een verrassingsfeestje voor Jamila verloopt niet zoals gepland. Niko krijgt een onverwacht bericht.

