Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Het plan van Yoko draait verkeerd uit. Niko worstelt met zijn gevoelens en Raven wil het heft in eigen handen nemen. Hanne heeft bedenkingen bij de aanpak van Linus, Louise weet niet wat ze moet denken van Jelles verhaal. Brigitte is woest, ze eist dat Raven geen contact meer heeft met Selin. Mieke voelt Zjef aan de tand en Niko wordt in snelheid gepakt. Lars krijgt een koude douche.

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 7374

Yoko probeert op Raven in te praten en hem te overtuigen, maar haar plan draait verkeerd uit. Benny is zenuwachtig. Zjef en Rudi willen weten of Hanne wel zeker is van haar beslissing. Ze krijgen echter geen eenduidig antwoord. Niko worstelt met zijn gevoelens.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 7375

Yoko wil dat Raven Lars op de hoogte brengt, maar hij wil het heft in eigen handen nemen. Véronique krijgt Linus zover om met haar te gaan shoppen en zelfs iets te gaan eten. Hanne heeft hier echter haar bedenkingen bij. Louise weet niet wat ze moet denken van het verhaal dat ze van Jelle te horen krijgt. Ze durft Brahim niet te confronteren. Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 7376

Louise polst subtiel bij Brahim, maar vangt bot. Ze blijft tobben over het verhaal van Jelle. Mieke vermoedt dat Linus en Véronique elkaar zien zitten. Véronique zelf doet dat af als onzin. Niko heeft door waar de rare vragen van Zjef naartoe leiden, maar kan geen beslissing nemen.

Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 7377

Louise brengt Cédric onbedoeld op een idee. Hij wil Yoko jaloers maken met iemand anders en vertelt haar over zijn date. Jelle brengt op zijn beurt Louise op een idee en suggereert om de gsm van Brahim te doorzoeken om de waarheid te achterhalen. Brigitte is woedend als ze ontdekt dat Raven contact heeft met Selin. Vrijdag 16 februari 2024 - aflevering 7378

Brigitte eist dat Raven geen contact meer heeft met Selin en zoekt daarvoor tevergeefs steun bij Lars. Ook bij Selin zelf vangt ze bot wanneers ze vraagt om afstand te houden. Mieke besluit Zjef aan de tand te voelen over wat Niko hem heeft gezegd. Niko zelf wordt in snelheid gepakt en ook Lars krijgt een koude douche.

