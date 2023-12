Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Louise kijkt uit naar de komst van Victor en Zjef en Rudi vrezen voor een echtscheiding tussen Mieke en Niko. Brahim krijgt een aanbod, Daniel laat zich niet intimideren en Jan zoekt een tijdelijke slaapplaats. Vanessa heeft spijt van de getroffen regeling. Anna is niet te spreken over het logement van haar zoon. Brahim is duidelijk tegen Louise, Benny denkt een oplossing gevonden te hebben en Lars stort zijn hart bij hem uit. Louise zoekt toenadering tot Vanessa en Mathias.

Maandag 4 december 2023 - aflevering 7329

Louise bereidt zich voor op de komst van Victor. Zowel Véronique als Jelle doet haar beseffen dat ze er zo goed als alleen voorstaat. Mieke wil doorgaan met haar leven. Zjef en Rudi vrezen voor een vechtscheiding, maar Niko wil geen strijd voeren. Jamila denkt dat de nachtmerrie met Daniel achter de rug is. Brahim krijgt een verrassend aanbod.



Dinsdag 5 december 2023 - aflevering 7330

Daniel laat zich niet zomaar intimideren en stelt zijn eisen. Benny wil naar de politie stappen, maar Jamila is tegen. Jan is op zoek naar een tijdelijke slaapplaats. Yoko en Cédric schieten hem te hulp. Louise verwacht hoog bezoek en is zenuwachtig. Vanessa heeft spijt van de regeling die ze heeft getroffen. Woensdag 6 december 2023 - aflevering 7331

Anna vindt het kotverblijf van haar zoon niet kunnen, maar Jan amuseert zich kostelijk in het studentenhuis. Hij verbroedert rustig verder met de andere studenten. Louise komt Victor ophalen, maar hij voelt de gespannen situatie goed aan. Mathias en Vanessa proberen er het beste van te maken. Al kost het hen moeite.

Donderdag 7 december 2023 - aflevering 7332

Brahim spreekt klare taal tegen Louise. Jamila wil niet dat Brahim zich moeit en vliegt tegen hem uit. Rudi maakt zich zorgen over Finns gedrag. Eva vertelt hem over haar nieuwe vriendin Leonie. Niko geeft Rudi de indruk dat hij iets te verbergen heeft. Hij heeft een verrassing in petto voor Hanne. Benny denkt een oplossing te hebben voor zijn probleem. Vrijdag 8 december 2023 - aflevering 7333

Jamila is bang dat Benny's plan zal mislukken. Benny en Samira zien echter geen andere optie. Daniel heeft een troefkaart in handen. Lars stort ondertussen zijn hart uit bij Benny, maar die heeft zo zijn eigen zorgen. Louise wil weer normaal kunnen omgaan met Vanessa en Mathias en zoekt toenadering.

