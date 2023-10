Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars ontdekt dat Raven hem bestolen heeft, Samira is boos op de broers van Emiel en Véronique probeert Hanne op te beuren. Vanessa neemt contact op met een ex-topadvocaat. Brahim leert een meisje kennen. Brigitte is strijdvaardig, Lars probeert te temperen. Mathias gedraagt zich vreemd, Samira alarmeert Benny. Vanessa heeft niet door wat er aan de hand is. Lars beseft dat Raven hem probeert te manipuleren.

Maandag 23 oktober 2023 - aflevering 7299

Lars ontdekt dat Raven hem bestolen heeft. Hij is er meer en meer van overtuigd dat Raven opnieuw aan de speed zit. Niko is in de war. Samira is boos op de broers van Emiel omdat die zich niet over hem ontfermen. Hanne zit in de put, maar Véronique probeert haar op te beuren.



Dinsdag 24 oktober 2023 - aflevering 7300

Vanessa is nog altijd gefrustreerd door de claim van Lars. Ze neemt contact op met een ex-topadvocaat. Lars vermoedt dat Raven van hem steelt en terug aan de speed zit. Hij snapt echter niet hoe Raven aan het spul geraakt. Hanne wil het samenwonen met Véronique nog een kans geven. Brahim heeft interesse in een studiegenote van Louise.

Woensdag 25 oktober 2023 - aflevering 7301

Hanne beseft dat ze tweede keuze is voor Véronique. Brigitte wil terugslaan op het verweer van hun advocaten, maar Lars wil eerst een andere aanpak proberen. Hanne komt helpen in het café.



Donderdag 26 oktober 2023 - aflevering 7302

Louise besluit online danslessen te volgen, maar ze heeft een partner nodig. Vanessa merkt op dat Mathias zich vreemd gedraagt. Hij steekt het op stress voor de campagne. Samira vreest dat Emiel alleen zit met zijn verdriet. Ze alarmeert Benny.

Vrijdag 27 oktober 2023 - aflevering 7303

Brahim vraagt Louise om hem in contact te brengen met Liesje. Zij wil echter wel iets in ruil. Vanessa heeft gemengde gevoelens over de catwalk in trouwkledij. Ze beseft echter niet wat er echt aan de hand is. Raven gedraagt zich opnieuw voorbeeldig, maar Lars beseft dat hij hem probeert te manipuleren.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!