Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 20 maart 2023 - aflevering 7189

Véronique wil Benny in vertrouwen nemen. De moed zakt haar echter in de schoenen. Cédric maakt zich zorgen over de concurrentie van de nieuwe broodjeszaak. Vanessa raadt Samira aan de problemen met Benny uit te praten.

Dinsdag 21 maart 2023 - aflevering 7190

Benny is eerlijk over Véronique, maar duwt Samira zo nog verder weg. Ondertussen denkt Vanessa erover na om een vrijgezellenavond te organiseren voor Samira. Cédric reageert sceptisch op het idee van Yoko. Niko probeert zich niet te laten provoceren.

Woensdag 22 maart 2023 - aflevering 7191

Niko heeft een plan om Bas te verplichten zich aan hun deal te houden. Mathias besluit hem te steunen. Zjef is niet tevreden over het nieuwe plan van Cédric. Rudi wil het wel een kans geven. Jelle wil een val opzetten om Jan te helpen.

Donderdag 23 maart 2023 - aflevering 7192

Alfons is geïntrigeerd door Karin, al laat hij dat niet blijken. Hij schakelt Vanessa's hulp in. Mieke spreekt haar wantrouwen uit tegenover Niko. Yoko voelt zich schuldig over haar dubbelspel en heeft het moeilijk om dat voor Cédric te verbergen.

Vrijdag 24 maart 2023 - aflevering 7193

Benny en Samira gaan een belangrijke avond tegemoet, maar die verloopt voor allebei niet zoals gepland. Benny heeft een onverwachte ontmoeting, Samira komt tot een belangrijk besef. Véronique heeft opnieuw een hallucinatie en roept Lars' hulp in.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

