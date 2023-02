Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Samira en Benny zijn onverbiddelijk, Hanne ziet een glimp van Véroniques ontwerpen en Zjef en Rudi gaan op zoek naar een nieuw huis. Cédric wijst elke toenaderingspoging van zijn moeder af. Jan kent een onaangename verrassing, Zjef lanceert een nieuw broodje en Mathias zoekt een sport die bij hem past. Samira heeft te doen met Benny en Alfons. Niko wordt aangesproken door boksfan Bas, de politie komt langs bij Louise en dat maakt Lars ongerust.

Maandag 27 februari 2023 - aflevering 7174

Voor Samira is de maat vol en ook Benny is onverbiddelijk. Jan wil van het beeld van Anna af. Zjef vindt dat Mieke en Niko moeten verhuizen, maar Rudi maakt hem duidelijk dat ze het geld niet hebben om hen uit te kopen. Hanne vangt een glimp op van Véroniques ontwerpen.

Dinsdag 28 februari 2023 - aflevering 7175

Zjef en Rudi zoeken een nieuw huis, maar vinden niets dat betaalbaar en snel beschikbaar is. De sfeer tussen de koppels blijft ondertussen onder het vriespunt. Anna en Albert hebben Jan iets te vertellen. Cédric blijft elke toenaderingspoging van Véronique afwijzen.

Woensdag 1 maart 2023 - aflevering 7176

Jan komt voor een onaangename verrassing te staan. Zjef is enthousiast over de meme die Raven en Jelle van hem gemaakt hebben en lanceert er zelfs een nieuw broodje bij. Véronique wil niet met Lars over haar problemen praten. Mathias zoekt een sport om wat kilo's kwijt te geraken.

Donderdag 2 maart 2023 - aflevering 7177

Cédric vindt dat Yoko zich laat inpakken door zijn moeder. Samira merkt dat Benny en Alfons afzien van de situatie met Eddy. Die komt zich excuseren bij Benny. Mathias begint zijn nieuwe, gezonde levensstijl al beu te geraken, maar Vanessa spoort hem aan om vol te houden.

Vrijdag 3 maart 2023 - aflevering 7178

Vanessa en Mathias houden hun dieet moeilijk vol, maar verbergen dat voor elkaar. Niko wordt aangesproken door Bas, een boksfan. Lars is ongerust wanneer Louise hem vertelt dat de politie met haar is komen praten.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

