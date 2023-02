Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Véronique dient klacht in tegen Koen en Jelle is ervan overtuigd dat Louise zal winnen. Mathias wil Vanessa opbeuren, in de brouwerij wordt opnieuw ruzie gemaakt, Rudi doet een poging om op Finn in te praten. Cédric is van zijn melk door een onverwacht bezoekje van Yoko. Lars verzwijgt de waarheid tegen Raven, Véronique wordt geconfronteerd met een belangrijke ontdekking.

Maandag 6 februari 2023 - aflevering 7159

Yoko zorgt ervoor dat een reportage over de nieuwe Foodbar wordt gedraaid. Véronique dient een klacht in tegen Koen, maar vreest dat de politie haar doorheeft. Lars probeert haar van het tegendeel te overtuigen, hoewel ook hij bijzonder zenuwachtig is. Dat verbetert er niet op wanneer Véronique 's avonds wordt gevolgd.

Dinsdag 7 februari 2023 - aflevering 7160

Jelle is ervan overtuigd dat Louise haar battle van morgen zal winnen. Jamila jaagt hem echter schrik aan. Vanessa doet er alles aan om Yoko te vergeten. Mathias wil haar opbeuren. De discussie tussen Rudi, Mieke, Zjef en Niko blijft nazinderen. Woensdag 8 februari 2023 - aflevering 7161

Véronique heeft nog steeds te kampen met paniekaanvallen en nachtmerries. Hanne probeert haar tot rust te brengen. In de brouwerij laait opnieuw een ruzie op en die heeft ook effect op Finn. Mathias laat Lars weten dat hij ondervraagd is door de politie. Donderdag 9 februari 2023 - aflevering 7162

Rudi doet een poging om op Finn in te praten. Eva wil de situatie laten bekoelen. Cédric is van zijn melk door een onverwacht bezoekje van Yoko aan de Foodbar. Hanne wil de sfeer tussen Mieke en haar huisgenoten herstellen, maar de spanning is groter dan ooit. Vrijdag 10 februari 2023 - aflevering 7163

Lars verzwijgt de waarheid tegenover Raven, maar bekent dat hij zich zorgen maakt over het politieonderzoek. Cédric krijgt een nieuwe gril van Yoko te verduren. Véronique wordt geconfronteerd met een belangrijke ontdekking. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.