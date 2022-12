Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Koen verrast Brigitte met een voorstel en dat brengt haar aan het twijfelen. Benny waarschuwt Samira. Niko vindt dat Mieke zich te veel aan Finn hecht. Het plan van Quinten begint te lukken, Eva laat van zich horen. Brahim krijgt een brief van Kalid die hem woest maakt. Raymond heeft een extra eis. Het plan van Lars komt in een stroomverstelling, maar niet alles loopt zoals verwacht.

Maandag 2 januari 2022 - aflevering 7134

Koen wijst elk financieel bod van Lars af en verrast Brigitte met een voorstel: hij wil haar aandelen overkopen. Benny waarschuwt Samira. Eva wil dat Finn zo snel mogelijk weer bij haar komt wonen. Mieke neemt dat nieuws zwaarder op dan Rudi.

Dinsdag 3 januari 2022 - aflevering 7135

Koen en Véronique krijgen onaangenaam bezoek. Brigitte lijkt ondertussen op zijn voorstel in te gaan. Hanne confronteert Quinten en Raymond met haar vermoedens. Niko vindt dat Mieke zich te veel aan Finn hecht.

Woensdag 4 januari 2022 - aflevering 7136

Het plan van Quinten lijkt stilaan zijn vruchten af te werpen. Tijdens een verrassingsfeestje voor Jan probeert hij de sleutels van Mieke te stelen om te kunnen inbreken bij CoBrew. Samira maakt zich zorgen over Jamila. Ze dringt aan op een ernstig gesprek.

Donderdag 5 januari 2022 - aflevering 7137

Brahim ontvangt een brief van Kalid. Mieke probeert afstand te nemen van Finn. Louise is de toestanden in het studentenhuis beu. Ook Jelle wil ingrijpen. Quinten is erin geslaagd om de sleutel van Mieke te bemachtigen. Raymond komt echter met een extra eis.

Vrijdag 6 januari 2022 - aflevering 7138

Eva komt Finn ophalen, maar krijgt een verrassing. Brahim heeft de brief van Kalid gelezen en is woedend. Quinten broedt op een plan en gaat over tot actie. Ook het plan van Lars komt in een stroomversnelling. Niet alles loopt echter zoals verwacht.

