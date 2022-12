Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 26 december 2022 - aflevering 7129

Véronique vindt troost bij Brigitte, maar zij wordt weggejaagd door Koen. Zjef merkt een terugval op in het klantenbestand van de Foodbar. Hij trekt meteen zijn conclusies. Quinten krijgt slecht nieuws. Vanessa bevestigt Jamila's vermoeden...

Dinsdag 27 december 2022 - aflevering 7130

Véronique snauwt Louise af. Koen deelt zijn plannen met Anna en Albert. Raven vindt dat Jelle zijn emoties niet mag negeren. Jamila drijft op haar beurt Sterre in het nauw. Louise maakt kennis met Yoko.

Woensdag 28 december 2022 - aflevering 7131

Samira raadt Jamila aan om Jelle wat ruimte te geven. Lars moedigt haar echter aan om Jelle op te zoeken. Lars zit met zijn gedachten bij Véronique, maar toont zich niet bereid om haar te helpen. Quinten vraagt Hanne om Raymond niet te vermelden bij zijn familie.

Donderdag 29 december 2022 - aflevering 7132

Hanne is verontrust en ontvlucht het appartement. Ze deelt haar vermoedens met Jelle. Kalid wil een gesprek met Samira. Zij heeft Benny iets op te biechten. Vanessa weigert naar de Foodbar te gaan. Brigitte krijgt een onverwacht aanbod.

Vrijdag 30 december 2022 - aflevering 7133

Benny betwijfelt of het wel een goed plan is van Samira om de waarheid op te biechten. Niko is bang dat Mieke zich te hard hecht aan Finn. Lars wil Véronique redden van Koen en vraagt Rudi's hulp. Koen wil echter tot het uiterste gaan om Wolff & Bos voor zich te winnen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

