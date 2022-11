Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Benny aanhoort Lars, Emiel is weer verliefd en Mieke springt in om Finn op te vangen. Louise worstelt met haar paper, Véronique is jarig. Lars schaamt zich en Vanessa wordt teleurgesteld. Benny moet op het matje komen, blijkt dat Rudi al een hele week liegt. Cédric kan het net op tijd bijleggen met Kato. Zjef praat op Rudi in.

Maandag 21 november 2022 - aflevering 7104

Benny gunt Lars het voordeel van de twijfel. Hij ontdekt ook dat Emiel opnieuw verliefd is. Rudi wil niet meegaan in het plan van Véronique. Jelle en Louise proberen Kato op andere gedachten te brengen.

Dinsdag 22 november 2022 - aflevering 7105

Rudi blijft beweren dat hij het te druk heeft om Finn op te vangen. Mieke springt in. Mathias lucht zijn hart bij Benny, die onverwacht hetzelfde doet. Louise worstelt met haar paper. Véronique is jarig en wordt verrast. Woensdag 23 november 2022 - aflevering 7106

Vanessa krijgt een teleurstelling te verwerken. Lars is opnieuw dronken bij Benny beland en schaamt zich. Hij krijgt wel een verrassend voorstel. Hanne en Quinten krijgen onverwacht bezoek. Donderdag 24 november 2022 - aflevering 7107

Louise weet niet goed wat te doen met haar paper, maar krijgt uiteindelijk toch goed nieuws. Benny wordt op het matje geroepen bij Véronique. Mieke, Zjef en Niko komen te weten dat Rudi hen al een hele week voorliegt. Vrijdag 25 november 2022 - aflevering 7108

Mathias en Vanessa krijgen belangrijke informatie in hun zoektocht. Louise krijgt voor haar paper hulp van haar prof. Cédric is net op tijd om het bij te leggen met Kato. Zjef probeert Rudi te overtuigen om zijn vaderschap bekend te maken. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!