Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Maandag 31 oktober 2022 - aflevering 7089

Ian is zenuwachtig en gaat langs bij Jelle. Hij doet hem een mooie belofte. Véronique wil de politie inschakelen, maar Koen ziet dat niet zitten. Mieke blijft in Lars' onschuld geloven. Zjef is minder overtuigd. Vanessa legt Mathias in de watten.

Dinsdag 1 november 2022 - aflevering 7090

Kato, Cédric en Louise steken de koppen bij elkaar. Samira is razend wanneer ze ontdekt wat Ilja bij Kalid heeft gedaan. Eva vraagt Rudi om een paar weken op Finn te passen. Vanessa haalt alles uit de kast om Mathias te verwennen. Maar plots krijgt ze een onverwacht telefoontje.

Woensdag 2 november 2022 - aflevering 7091

Vanessa verzint een smoes tegenover Mathias. Zjef vangt een deel van een gevoelig gesprek tussen haar en Mieke op. Kalid zet Samira onder druk. Zij kan het niet opbrengen om eerlijk te zijn tegen Benny. Quinten vindt dat er iets ontbreekt in het appartement.

Donderdag 3 november 2022 - aflevering 7092

Benny is bang dat Samira nog gevoelens heeft voor Kalid. Zij lost ondertussen ook tegen Jamila niets. Jamila wil dat Brahim gaat praten met hun vader. Quinten denkt erover na om een hobbyruimte te creëren, maar Hanne wijst hem op hun beperkte financiële middelen.

Vrijdag 4 november 2022 - aflevering 7093

Vanessa heeft een moeilijke beslissing genomen. Kato heeft een plan, maar Cédric probeert dat uit haar hoofd te praten. Samira krijgt een onrustwekkend telefoontje. Rudi beseft dat hij nu moet genieten. Bij Wolff & Bos wordt een Raad van Bestuur bij elkaar geroepen.

