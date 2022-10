Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Rudi heeft het moeilijk met de geruchten over Lars. Vanessa reageert onthutst op een zakenrelatie van Mathias. Cédric stelt een goede daad en Zjef heeft weer zijn mond voorbij gepraat. In een persbericht nemen Véronique en Brigitte afstand van hun CEO. Raven is woedend. De date van Samira en Benny eindigt abrupt. Nieuws van Véronique komt hard aan bij Zjef. Mieke vraagt naar het verleden van Vanessa.

Maandag 17 oktober 2022 - aflevering 7079

Rudi kan de geruchten over Lars maar moeilijk geloven. De tamtam doet ondertussen zijn werk. Quinten wordt hoe langer hoe meer geplaagd door schuldgevoelens. Vanessa reageert onthutst op een zakenrelatie van Mathias.

Dinsdag 18 oktober 2022 - aflevering 7080

Mieke wil dat Hanne met Niko praat. Zij heeft echter een beter idee. Zjef heeft, tot Rudi's ongenoegen, aan iedereen verteld wat Lars in Noord-Frankrijk heeft uitgespookt. Cédric heeft ervoor gezorgd dat Mila en Milou komen logeren bij Jan. Woensdag 19 oktober 2022 - aflevering 7081

Véronique en Brigitte stellen een officieel persbericht op waarin ze afstand nemen van hun CEO. Raven weet niet wat hij leest. Benny heeft een leuk cadeau voor Ilja's verjaardag. Vanessa is erg gespannen voor het etentje van Mathias. Donderdag 20 oktober 2022 - aflevering 7082

Raven verwijt Véronique dat ze Lars laat vallen en zich door Koen laat manipuleren. Véronique zelf heeft een plan en deelt dat met Rudi. Benny en Samira hebben een avondje voor zichzelf, maar hun date wordt abrupt beëindigd. Vrijdag 21 oktober 2022 - aflevering 7083

Het nieuws van Véronique komt erg hard aan bij Zjef. Zij voelt zich schuldig. Cédric ontploft wanneer hij het nieuws hoort. Mieke kan de situatie bij Wolff & Bos niet langer aanzien en onderneemt actie. Mieke vraagt Zjef naar Vanessa's verleden. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!