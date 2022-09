Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 26 september 2022 - aflevering 7064

Raven is compleet in shock. Kato twijfelt om met Ian mee te gaan naar het galabal. Louise praat op haar in en Cédric is jaloers. Vanessa brengt Samira op een idee.

Dinsdag 27 september 2022 - aflevering 7065

Raven probeert tevergeefs Lars te bereiken. Véronique ontwijkt de toenaderingspogingen van Koen. Samira licht de kinderen en Alfons in over haar idee. Mieke maakt zich ernstige zorgen over Niko.

Woensdag 28 september 2022 - aflevering 7066

Kato mag voor haar galabal een jurk lenen uit de nieuwste collectie van Wolff & Bos. Ondertussen worstelt ze nog steeds met een schuldgevoel. Véronique neemt een grote beslissing.

Donderdag 29 september 2022 - aflevering 7067

Rudi ontdekt het geheim van Zjef. Hanne wordt bestookt met telefoontjes uit Singapore en twijfelt of ze juist heeft gehandeld. Samira krijgt slecht nieuws.

Vrijdag 30 september 2022 - aflevering 7068

Hanne verneemt dat de veiligheid van Quinten in de gevangenis niet gegarandeerd kan worden. Ze durft haar verklaring echter niet in te trekken. Mieke doet een schokkende ontdekking.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

