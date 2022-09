Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Brigitte maakt zich zorgen om Lars en Mathias wil dat Mieke CoBrew gaat leiden. Cédric zoekt toenadering tot Kato en Hanne heeft slecht nieuws en is radeloos. Vanessa is ongerust over de gezondheid van Zjef en Raven neemt een belangrijke beslissing.

Maandag 5 september 2022 - aflevering 7049

Brigitte maakt zich zorgen om Lars. Mathias wil dat Mieke de leiding van hem overneemt zodat hij voor Victor kan zorgen. De emoties worden haar te veel. Raven krijgt een aanbod dat hem compleet overdondert.

Dinsdag 6 september 2022 - aflevering 7050

Zjef doet zijn uiterste best om Miekes geheim te bewaren. Samira beseft dat ze goed moet nadenken over wat ze echt wil. Cédric zoekt toenadering tot Kato, maar ziet een serieuze kaper op de kust. Woensdag 7 september 2022 - aflevering 7051

Mieke voelt de druk, maar twijfelt om de leiding bij CoBrew over te nemen. Kato verzint een smoes om op kot te kunnen blijven. Jelle vindt dat ze zich aanstelt. Hanne heeft slecht nieuws. Donderdag 8 september 2022 - aflevering 7052

Benny smeedt nieuwe plannen. Hanne is in paniek wanneer ze Quinten niet kan bereiken. Ondertussen lijkt Jan een oplossing voor haar probleem te hebben. Vanessa maakt zich zorgen over de gezondheid van Zjef. Vrijdag 9 september 2022 - aflevering 7053

Hanne krijgt slecht nieuws en is radeloos. Zjef is zenuwachtig voor zijn doktersbezoek. Hij licht Rudi niet in. Jamila en Vanessa raden Samira aan om voor zichzelf op te komen. Raven neemt een belangrijke beslissing.