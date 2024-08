Dit zie je deze week in 'Familie' - NIEUW SEIZOEN!

Het overstromende bad in zijn appartement dreigt Joris te verraden. Jelle zit in de eindspurt van zijn festival en Jill heeft iets te vertellen. Jan, Hanne en Mieke zijn erg angstig. Benny broedt op een verrassing, Jan breekt, Stefanie heeft het moeilijk om gezond te eten, Louise neemt wraak op Zjef. Yoko is terug en heeft een nieuw onderkomen nodig. Een oud lief van Zjef duikt op. Lars maakt zich zorgen om de toekomst. Vanessa heeft goede raad.

Maandag 26 augustus 2024 - aflevering 7478

Joris is gefrustreerd omdat hij zijn plan niet heeft kunnen uitvoeren. Ondertussen dreigt het overstromende bad in zijn appartement hem te ontmaskeren. Jill heeft Cédric iets te vertellen. De eindspurt naar Jelles festival is ingezet. Alles gaat goed tot Jelle plots slecht nieuws verneemt. Zjef loopt een ex-lief tegen het lijf.



Dinsdag 27 augustus 2024 - aflevering 7479

Het onderzoek van de politie lijkt vastgelopen. Jan, Hanne en Mieke worstelen met grote angst. Samira heeft het moeilijk om haar werk bij Wolff & Bos te combineren met haar job in het dagcentrum. Ook haar gezinsleven begint eronder te lijden. Benny broedt ondertussen op een nieuwe verrassing. Zjef wil geen contact meer met zijn ex. Woensdag 28 augustus 2024 - aflevering 7480

Jan breekt wanneer hij een oude mok van Leen vindt. Ilja weet Jamila voor zijn kar te spannen. Stefanie kan het niet langer aan om supergezond te eten en laat zich gaan. Louise is het beu dat Zjef zich als een dictator gedraagt en neemt wraak. Mieke vindt het tijd voor Vanessa om Mathias te vergeven.

Donderdag 29 augustus 2024 - aflevering 7481

Samira blijft Jamila pushen om een studiekeuze te maken. Jamila zelf komt met een verrassend antwoord. Véronique heeft een voorstel voor Jelle. Zjef en Rudi vieren hun zevende huwelijksverjaardag. Hanne vindt dat Zjef zijn ex duidelijk en kordaat moet zeggen dat hij geen contact wil blijven houden. Yoko heeft dringend een nieuw onderkomen nodig. Vrijdag 30 augustus 2024 - aflevering 7482

Karl stuurt Zjef oude foto's door en wil hem dringend spreken. Bij Zjef zelf gaan alle alarmsignalen af. Jamila kan Samira niet overtuigen van haar keuze. Bij Wolff & Bos is het deadlinedag voor de collectie. Lars maakt zich grote zorgen over de toekomst. Vanessa geeft hem goede raad.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.