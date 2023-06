Dit zie je deze week in 'Familie'! - FINALEWEEK!!

Foto: VTM - © DPG Media 2023

De spanning stijgt ten top in 'Familie', want het is finaleweek. Lukt het Helena om wraak te nemen op Véronique en Lars? Louise kan haar jaloezie niet langer verbergen, Mieke staat aan de grond genageld. Vanessa begaat een enorme blunder bij CoBrew. En dan... een onaangename verrassing!

Maandag 19 juni 2023 - aflevering 7254

Véronique en Lars krijgen onverwacht bezoek. Mieke voelt zich alsmaar meer buitengesloten. Vooral als blijkt dat Sam en Niko zonder haar naar de gynaecoloog zijn geweest. Raven ziet niet in hoe hij zijn muziek kan combineren met zijn examens. Jill stelt hem een oplossing voor.

Dinsdag 20 juni 2023 - aflevering 7255

Raven heeft het moeilijk om het repeteren en studeren te combineren. Katrien heeft de hulp nodig van Jan. Hij probeert ook Yoko en Cédric voor zijn kar te spannen. Véronique wordt opnieuw gekweld door haar herinneringen. Woensdag 21 juni 2023 - aflevering 7256

Yoko ontdekt waarom Jan haar en Cédric heeft uitgenodigd bij Katrien. Vanessa heeft het te druk en laat steken vallen. Mathias waarschuwt haar dat ze zichzelf niet mag opbranden. Véronique staat op instorten. Raven vindt dat ze toch naar de politie moet stappen. Donderdag 22 juni 2023 - aflevering 7257

Mieke doet een onthutsende vaststelling. Sam voelt zich in de steek gelaten door Niko en confronteert hem. Véronique en Lars brengen alles in gereedheid om hun plannen uit te voeren. Benny probeert hen nog op andere gedachten te brengen. Louise kan haar jaloezie niet langer verbergen. Vrijdag 23 juni 2023 - aflevering 7258

Vanessa's blunder bij CoBrew blijkt grote gevolgen te hebben. Raven en Jill genieten na van een geslaagd radio-optreden. Ze vieren het samen op café. Mieke vangt een gesprek op en staat aan de grond genageld. Véronique en Lars voeren de daad bij het woord en brengen alles in gereedheid. Er staat hen echter een onaangename verrassing te wachten.