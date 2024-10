Dit tovert Jeroen Meus deze week op je bord

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Biryani met groene groenten

Een Indiase rijstschotel met groene groenten, gebakken in yoghurt, en geroosterde cashewnoten.

Dinsdag: Biefstuk met rodewijnsaus, lookmousseline en mergpijpjes

Een lekker stuk gebakken rundvlees met smeuïge lookmousseline, rodewijnsaus en geroosterde mergpijpjes. Woensdag: Bosvruchtentaart met kokosfrangipane en kokoscrumble

Een zalige taart met kokos en bosvruchten, afgebakken met crumble van kokos. Donderdag: Konijn in zigeunersaus met krieltjes en waterkers

Een stoofpot van konijn en zoetzure saus met blokjes paprika en augurk, geserveerd met gebakken krieltjes en waterkers. Vrijdag: Scampi diabolique met penne en venkel

Penne met scampi's in een pittige en romige tomatensaus met ricard en blokjes venkel. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.