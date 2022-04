Dit staat op het menu van Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand betekent ook heel wat nieuwe content op Streamz en Streamz+. Benieuwd wat je mag verwachten? Je ontdekt het hier!

'Tony Hawk: until the wheels fall off'

Vanaf 6 april op Streamz en Streamz+

Via intieme en exclusieve interviews met Tony Hawk zelf, geeft de film een nieuwe kijk op het leven van de skateboarder, zijn legendarische carrière en de relatie met de sport waar hij al decennialang synoniem voor staat. Hawk, een pionier op het gebied van modern verticaal skaten, die op 53-jarige leeftijd nog steeds zijn grenzen verlegt, blijft een van de meest invloedrijke skateboarders aller tijden.

'Minx'

Vanaf 15 april als boxset op Streamz en Streamz+

In het Los Angeles van de jaren zeventig loopt de geëmancipeerde Joyce (Ophelia Lovibond) met plannen voor een vrouwenmagazine. Ze komt in contact met uitgever Doug (Jake Johnson van 'New Girl'), wiens magazines vol vrouwen staan, maar dan wel van het naakte soort. Tussen de twee ontstaat een bijzondere samenwerking en vriendschap in de comedyserie 'Minx'.

'The Flight Attendant' S2

Vanaf 22 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

In het eerste seizoen volgden we Cassie Bowden, die als stewardess werkte en op een dag wakker werd naast een dode man. Ze weet uiteindelijk de moordenaar te vinden en besluit te stoppen met drinken. En dan wordt ze gerekruteerd door de CIA. Een opdracht aan de andere kant van de oceaan leidt er onherroepelijk toe dat ze getuige is, waarna ze verstrengeld raakt in een internationale intrige. Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz en Rosie Perez keren allemaal terug voor het tweede seizoen. Nieuwe zijn acteurs T.R. Knight, Yasha Jackson en Audrey Grace Marshall.

'The Baby'

Vanaf 25 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

Wanneer de 38-jarige Natasha onverwachts een baby krijgt, stort haar leven in elkaar. Controlerend, manipulatief en met gewelddadige krachten, verandert de baby Natasha's leven in een horrorshow. Maar waar komt de baby vandaan? Wat wil 'het'? En hoe ver zal Natasha moeten gaan om haar leven terug te krijgen? Ze wil geen baby. De baby wil haar. In deze originele reeks zien we Michelle de Swarte, Amira Ghazalla, Amber Grappy, Genesis Lynea, Sophie Reid en Tanya Reynolds.

'We own this City'

Vanaf 26 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

Gebaseerd op het boek van Baltimore Sun-reporter Justin Fenton beschrijft 'We Own this City' de opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force van de Baltimore Police Department en de corruptie en morele ineenstorting die de Amerikaanse stad overkwam, waar het beleid van drugsverbod en massa-arrestatie werden verdedigd ten koste van het daadwerkelijke politiewerk. De miniserie komt met dank aan David Simon en George Pelecanos, het creatieve team achter HBO's baanbrekende serie 'The Wire' en belooft even complex, aangrijpend als krachtig te zijn.

'Gentleman Jack' S2

Vanaf 26 april in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

Yorkshire, 1834. Alle ogen zijn gericht op Anne Lister en Ann Walker terwijl ze als echtgenote en echtgenote samen naar huis gaan in Shibden Hall, vastbesloten om hun landgoederen te combineren en een machtspaar te worden. De ondernemersgeest van Anne Lister maakt de lokale bevolking net zo bang als haar onconventionele liefdesleven, en nu Halifax op de rand van een revolutie staat, wordt haar weigering om zich onopvallend te houden provocerend en gevaarlijk. Seizoen twee zal opnieuw de echte dagboeken van Anne Lister als bron gebruiken, waarbij elk deel van Listers verhaal is gebaseerd op historische feiten.

'Midnight in the Switchgrass'

Vanaf 6 april 2022 op Streamz+

Een jonge vrouw lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Het vermoeden bestaat dat ze het nieuwe slachtoffer is geworden van een ongrijpbare seriemoordenaar. Een FBI-agent (Megan Fox) besluit samen met een officier uit de staat Florida (Emile Hirsch) eigenhandig een onderzoek op te starten. Bruce Willis en Machine Gun Kelly spelen ook een rol in de film.

'Falling'

Vanaf 13 april 2022 op Streamz+

Willis Peterson is een op leeftijd gekomen boer die er heel conservatieve ideeën op nahoudt. Hij laat zijn boerderij achter zich en trekt naar Los Angeles om voor onbepaalde tijd bij zijn zoon John in te trekken. Deze woont samen met zijn mannelijke partner en hun geadopteerde dochter. De hereniging tussen vader en zoon brengt al snel conflicten met zich mee. Met oa Laura Linney en Viggo Mortensen, die de regie op zich nam.

'The World to Come'

Vanaf 13 april 2022 op Streamz+

Twee koppels, buren van elkaar, vechten tegen het isolement en de ontberingen van hun omgeving aan de grens van de Amerikaanse oostkust in de negentiende eeuw. Zowel hun fysieke als mentale gezondheid wordt sterk op de proef gesteld. De hechte band die tussen de dames (Vanessa Kirby en Katherine Waterston) ontstaat, staat op springen wanneer de vier individuen uiteindelijk ook met elkaar worstelen.

'The Forever Purge'

Vanaf 13 april 2022 op Streamz+

Adela en Juan zijn op de vlucht voor een Mexicaans drugskartel. Ze verstoppen zich op een ranch in Texas en vinden er rust. Alles verandert als het tweetal op de Purge-avond gedwongen wordt om het op te nemen tegen enkele agressieve buitenstaanders, die zich niks aantrekken van de avondklok. Adela en Juan moeten vervolgens vechten voor hun leven.

'Old'

Vanaf 20 april 2022 op Streamz+

De nieuwe film van M. Night Shyamalan speelt zich af op een afgelegen eiland. Wanneer een groep jonge mensen een lijk op een strand vindt worden er een reeks mysterieuze gebeurtenissen in gang gezet. Langzaamaan beseft de groep dat er onnatuurlijke zaken aan de hand zijn, op een eiland waar geen ontkomen aan is. Met o.a. Gael García Bernal, Vicky Krieps en Rufus Sewell in de hoofdrollen.

'Stage Mother'

Vanaf 27 april 2022 op Streamz+

Maybelline (Jackie Weaver) heeft net haar zoon verloren en erft diens travestietenbar in San Francisco. Ze ontmoet er diens vrienden Sienna (Lucy Liu) en Nathan (Adrian Grenier) die haar helpen de zaak, die in financiële moeilijkheden zit, draaiende te houden. Aanvankelijk terughoudend tegenover de erfenis van haar zoon ontpopt Maybelline zich tot huismoeder die de drag queens onder haar hoede neemt.

'De Magneet Man'

Vanaf 29 april 2022 op Streamz+

Deze nieuwe film van Gust van den Berghe teleporteert je naar het circusleven van net na de eerste wereldoorlog en vertelt de levensreis van Lucien - gespeeld door circuslegende Danny Ronaldo. Na het overlijden van zijn moeder belandt Lucien bij de rondreizende circusfamilie Malfait. Hij wordt er stapelverliefd op de dochter van de malafide circusdirecteur. Maar dan komt plots een brief van het thuisfront aanwaaien die alles op zijn kop zet… Ook o.a. Jan Bijvoet en de iconische Willeke van Ammelrooy zijn te zien in 'De Magneet Man'.