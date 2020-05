Dit moet je weten over 'Band of Brothers', terug op Eén (TRAILER)

Dit moet je weten over 'Band of Brothers', terug op En (TRAILER)

Geen Danira maar met 'Vandaag', wel de prestigieuze tiendelige HBO-serie van Steven Spielberg en Tom Hanks over de belevenissen van de Amerikaanse 'Easy Company' tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We volgen de vrijwilligers van het peloton van hun opleiding en de landing in Normandië, over de strijd om de Maas- en Rijnbruggen en het Ardennen-offensief tot de verovering van het Arendsnest in Berchesgaden en het einde van de oorlog. De reeks is een verfilming van het gelijknamige boek van historicus Stephen Ambrose dat zelf is gebaseerd op ware gebeurtenissen. 'Band of Brothers' won zes Emmy Awards en 35 andere prijzen en nominaties.



Het verhaal

'Band of Brothers' (2001) brengt verhaal van E Company (“Easy Company”), een peloton van het 2de Bataljon van het 506de Parachute Infantery Regiment. “Easy Company” heeft echt bestaan en alle personages zijn gefictionaliseerde versies van soldaten die effectief deel uitmaakten van het peloton. Ook de gebeurtenissen in de reeks zijn grosso modo gebaseerd op de belevenissen van Easy Company, zij het gedramatiseerd en sterk gecondenseerd in tien gebalde afleveringen van een uur. Het uitgangspunt daarvoor waren de interviews die historicus Stephen Ambrose heeft opgenomen met veteranen van Easy Company tijdens zijn research voor het boek waarop de reeks is gebaseerd. Elke aflevering begint trouwens met een getuigenis van één van die veteranen.



Easy Company is een peloton van vrijwilligers. Ze krijgen dan ook eerst een doorgedreven spoedopleiding, in Camp Toccoa, Georgia. Daarna worden ze overgevlogen naar Groot-Brittannië en op D-Day worden ze gedropt boven Normandië. We zien hoe ze worden, ingezet bij de herovering van Frankrijk, in Operation Market Garden in Nederland (de strijd om de bruggen over Maas en Rijn) en in de Battle of the Bulge (Ardennenoffensief) rond Bastogne. Tijdens hun opmars door Duitsland bevrijden ze onder meer het concentratiekamp van Landsberg en uiteindelijk moeten ze ook het Arendsnest innemen, het Beierse hoofdkwartier van Hitler.



De toon

Al die operaties kosten bloed, zweet en tranen, en ook mensenlevens. Heel wat soldaten van Easy Company raken gewond en halen het einde van de oorlog niet, ondanks hun moed en volharding. De fysieke, mentale en morele obstakels waarmee de soldaten worden geconfronteerd, vormen een belangrijk element in de reeks.



'Band of Brothers' is dan ook aangrijpend menselijk verhaal van heroïsche inzet en opoffering, samenhorigheid en solidariteit. De titel van de reeks komt uit een toespraak van Henry V in het gelijknamige stuk van Shakespeare, voor de slag van Azincourt : 'But we in it shall be remembered; We few, we happy few, we band of brothers; For he to-day that sheds his blood with me; Shall be my brother, be he ne’er so vile'.



De productie

Voor producenten Steven Spielberg en Tom Hanks was 'Band of Brothers' een logisch vervolg van hun samenwerking in de kaskraker Saving Private Ryan. Ze maakten er een erezaak van om de reeks zo realistisch mogelijk te maken. Daarvoor konden ze een beroep doen op het boek van Stephen Ambrose en de uitstekend geschreven memoires van David Kenyon Webster, één van de veteranen van Easy Company. Tijdens de productie werd voortdurend input gevraagd aan andere veteranen, zoals Richard Winters, Ed Heffron en Amos Taylor. De meeste acteurs hadden zelf ook contact met de veteranen die ze in de reeks moesten vertolken.



Ze kregen bovendien een tiendaagse militaire opleiding in een ‘boot camp’. Grote aandacht werd verder besteed aan kostuums, wapens en andere rekwisieten. De opnames duurden 10 maanden en gebeurden grotendeels op Hatfield Aerodrome in het Britse Hertfordshire. Daar werden diverse sets gebouwd, waaronder replica’s van steden als Carentan, Eindhoven en Bastogne zoals ze er in de oorlogsjaren uitzagen. Er werd ook gefilmd op locatie, onder meer in het Zwitserse Berner Oberland. De reeks kostte zo’n 125 miljoen dollar en wordt nog altijd beschouwd als de duurste 'miniserie' (met een beperkt aantal afleveringen) ooit.



Realistisch en geloofwaardig

De veteranen van Easy Company bekeken 'Band of Brothers' in avant-première en vonden ze heel overtuigend. Dat is ook de mening van de meest critici, die de reeks over het algemeen realistischer en geloofwaardiger vonden dan Saving Private Ryan.

The New York Times had het over 'an extraordinary 10 part series that masters its greatest challenge: it balances the ideal of heroism with the violence and terror of battle, reflecting what is both civilized and savage about war'.



Toch was Tom Hanks de eerste om toe te geven dat een televisieserie de werkelijkeheid nooit helemaal kan weergeven: 'We hebben de geschiedenis moeten aanpassen aan onze televisieschermen. We moesten een massa mensen reduceren tot een beperkt aantal personages en de ervaringen van velen van hen samenbrengen in 10 of 15 centrale figuren. We moesten mensen dingen laten zeggen of doen die in werkelijkheid door anderen werden gezegd of gedaan. We moesten soldaten hun helm laten afnemen om ze te identificeren voor de kijker, terwijl ze dat in werkelijkheid nooit ofte nimmer zouden gedaan hebben in gevechtssituaties. Maar toch denk ik dat de serie drie tot vier keer accurater is dan de meeste soortgelijke films'.



'Band of Brothers' ging in Amerika in première op 9 september 2001, ironisch genoeg twee dagen voor de terreuraanvallen in New York en Washington. De reeks haalde gemiddeld 7.3 miljoen kijkers.



Het aantal overlevende veteranen van Easy Company daalt jaar na jaar (in 2009 overleden nog Darrell Powers, Jack Foley en Forrest Guth), maar de herinnering de band of brothers en hun rol bij de bevrijding van Europa wordt mede in ere gehouden door deze serie.



'Band Of Brothers', vanaf 18 mei, van maandag tot en met donderdag rond 22.00 uur op Eén.







