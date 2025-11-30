Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Koolvis puttanesca met pappardelle
Een ovenschotel met koolvis, tomatensaus met kappertjes en ansjovis en lintpasta.
Dinsdag: Pie met prei en kip
Een hartige taart met een vulling van geplukte kip, prei en een romige mosterdsaus.
Woensdag: Ovenschotel met zuurkool, kotelet en Poolse worst
Huisbereide zuurkool met stukken Poolse worst, reepjes kotelet en puree.
Donderdag: Keiems Bloempje in filodeeg met perencompote
Een krokant pakketje van filodeeg gevuld met compote van peer en Belgische kaas.
Vrijdag: Haversalade met wortelen, sinaasappel, radicchio en tahin
Gezonde vegetarische salade met haverkorrels, partjes sinaas, gebakken wortelen en sesamdressing.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
Dagelijkse kost op tv
Maandag 1 december 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 1 december 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 2 december 2025 om 00u50 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 2 december 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 2 december 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.