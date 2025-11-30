Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Koolvis puttanesca met pappardelle

Een ovenschotel met koolvis, tomatensaus met kappertjes en ansjovis en lintpasta.

Dinsdag: Pie met prei en kip

Een hartige taart met een vulling van geplukte kip, prei en een romige mosterdsaus.

Woensdag: Ovenschotel met zuurkool, kotelet en Poolse worst

Huisbereide zuurkool met stukken Poolse worst, reepjes kotelet en puree.

Donderdag: Keiems Bloempje in filodeeg met perencompote

Een krokant pakketje van filodeeg gevuld met compote van peer en Belgische kaas.

Vrijdag: Haversalade met wortelen, sinaasappel, radicchio en tahin

Gezonde vegetarische salade met haverkorrels, partjes sinaas, gebakken wortelen en sesamdressing.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

