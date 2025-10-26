Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Brandade van kabeljauw met prei en spiegelei

Gestoofde prei, warme vissla met aardappel en een gebakken eitje.

Dinsdag: Pensen met pompoenpuree en savooikool

Gebakken witte en zwarte pens en stoemp met pompoen en groene kool.

Woensdag: Gebraden kip met appelmoes, frieten en sla

Kip uit de oven met verse appelmoes, frieten en kropsla.

Donderdag: Perentaart met rozijnen

Bladerdeegtaart met frangipanevulling, in rum geweekte rozijnen en opgelegde peren.

Vrijdag: Apero op vrijdag

Tartaar van rundvlees met Ciprianisaus, crème van geitenkaas en avocado met chips en tuinkers.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

