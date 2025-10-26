Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Brandade van kabeljauw met prei en spiegelei
Gestoofde prei, warme vissla met aardappel en een gebakken eitje.
Dinsdag: Pensen met pompoenpuree en savooikool
Gebakken witte en zwarte pens en stoemp met pompoen en groene kool.
Woensdag: Gebraden kip met appelmoes, frieten en sla
Kip uit de oven met verse appelmoes, frieten en kropsla.
Donderdag: Perentaart met rozijnen
Bladerdeegtaart met frangipanevulling, in rum geweekte rozijnen en opgelegde peren.
Vrijdag: Apero op vrijdag
Tartaar van rundvlees met Ciprianisaus, crème van geitenkaas en avocado met chips en tuinkers.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
Dagelijkse kost op tv
Maandag 27 oktober 2025 om 12u10 »
Langzaam gegaarde lamsschouder, gebakken aardappelen en een spinaziesalade met truffeldressing.
Maandag 27 oktober 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 28 oktober 2025 om 00u35 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Donderdag 30 oktober 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Donderdag 30 oktober 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.