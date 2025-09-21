Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Zoete aardappel 'tikka masala' met flatbread

Een Indiase curry met zoete aardappelen, puntpaprika's en mais, yoghurt met tikka masala pasta en gebakken flatbread.

Dinsdag: Zalm in filodeeg met risotto van orzo en broccoli

Krokante pakketjes van filodeeg en zalm met een risotto van volkorenorzo, broccoli en sugar snaps, afgewerkt met verkruimelde feta.

Woensdag: Zwarte pens met gebakken aardappelen, waterkerscrème en gebakken ui

Gebakken zwarte pens met een warme crème van waterkers, gebakken Ratte du Touquet aardappelen en gebakken ui.

Donderdag: Slagroomtaart met marsepein en frambozen

Een luchtige biscuit in drie lagen met coulis van frambozen, marsepein, slagroom en verse frambozen.

Vrijdag: Kip Yassa met rijst

Een Senegalese stoofpot met stukken kip, uien, mosterd en citroen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

