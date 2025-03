Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Groene groentesoep met groene curry en kokos

Een pittige soep met groene curry en limoenblad, courgettes en spinazie, afgewerkt met kokosmelk, munt, lente-ui en koriander.

Dinsdag: Enchilada met konijn en avocadosalsa

Maistortilla's met een vulling van zacht gegaard konijn in chilisaus en cheddar, gegratineerd in de oven en afgewerkt met avocadosalsa. Woensdag: Hete bliksem met knolselder

Een ovenschotel in drie lagen met gehakt, gestoofde appel met knolselder en aardappelpuree. Donderdag: Parfait van ananas met salade van verse ananas

Een ijsdessert met ananas, Batida de Coco en vanille met een salade van verse ananas, slagroom en witte chocolade. Vrijdag: Libanese kippenlevertjes met hummus en platbrood

Kort gebakken kippenlevertjes met granaatappelsiroop en sinaas, hummus, groene kruiden en Libanees brood. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!