Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gevulde aubergines met merguez, rijst en paprikacoulis

Gegratineerde aubergines met een topping van gebakken rijst en merguez in een coulis van paprika.

Dinsdag: Kippenbouten in Rodenbach met veldsla en kroketten

Een zoetzure stoofpot met kip en Rodenbach Grand Cru, geserveerd met veldsla en kroketten. Woensdag: Quiche met andijvie, ui en schapenkaas

Een hartige groentetaart met gestoofde andijvie, gebakken ui en een karaktervolle schapenkaas. Donderdag: Pladijs met bloemkool in groene curry

Gepocheerde pladijsrolletjes in een stevige, groene currysaus met gebakken bloemkool en rijst. Vrijdag: Matcha cake met limoen-matchacrème

Een groene cake met matcha thee, afgewerkt met een romige crème van matcha en limoen.