Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Penne met venkel, tomaat, kappertjes en ansjovis

Een snelle en smakelijke pasta met ansjovis, venkel en tomaat.

Dinsdag: Provençaalse gehaktballetjes met rijst

Gebakken gehaktballetjes in Provençaalse saus. Woensdag: Sushi met omelet, jonge prei en groene asperges met misodressing

Een hapje met Japanse en Belgische invloeden: sushi met ei, prei, asperges en miso. Donderdag: Kabeljauw met parmezaanpuree, zeekraal en beurre blanc met tomaat

Witte vis met parmezaanpuree, gestoofde zeekraal en een botersaus met tomaat. Vrijdag: Pavlova met vanille-ijs, slagroom en aardbeien

Eiwitschuimpjes opgevuld met ijs, vanilleslagroom, aardbei en afgewerkt met een coulis van aardbeien. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.