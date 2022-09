Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Mosselen tikka masala met pilavrijst

Niets is zo lekker als een verse pot mosselen! Deze Indiase versie met de kruidige geur van tikka masala en pilavrijst geeft deze klassieker een boeiende twist.



Dinsdag: Pizza met gebakken ui, warmoes, feta en pijnboompitten

Deze dichtgevouwen pizza is geïnspireerd op een Kroatisch gerecht waarin de hoofdrol is weggelegd voor warmoes, een lekkere maar 'vergeten' groente die best nog eens in de kijker mag staan. Lekker makkelijk en ideaal als snack.



Woensdag: Balletjes in 't groen met puree en gepofte kerstomaten

Om de zomer af te sluiten maakt Jeroen gehaktballetjes in een knalgroene saus boordevol tuinkruiden. Serveer ze met een smeuïge puree met olijfolie en gepofte troskerstomaatjes, en laat de herfst dan maar komen.



Donderdag: Kippenblokjes in zoetzure saus met ananas, cashewnoten en rijst

Dit is een ware klassieker onder de afhaalgerechten, maar dan in de versie van 'Dagelijkse kost'. Gebakken kippenblokjes in zoetzure saus met stukjes ananas, rijst met gember en geroosterde cashewnoten.



Vrijdag: Chocolademousse met koffie, vanillesaus met amaretto en amandelkoekjes

Het lijkt een gewone chocolademousse, maar Jeroen maakt deze klassieker toch een tikkeltje spannender met een vleugje koffiesmaak. De vanillesaus met amaretto en de crispy amandelkoekjes maken dit droomdessert compleet.



'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.