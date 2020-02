Dit kan je verwachten in maart bij VTM GO

Maartse buien en aprilse grillen... ideaal weer om thuis in de zetel te ploffen en af te stemmen op VTM GO. En ook in maart heeft het gratis videoplatform weer een aantal nieuwe titels in petto, ook voor de jongsten onder ons.

Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO in maart uitgebreid met titels zoals 'SpongeBob SquarePants', 'Een Snufje Magie' en 'Huize Herrie'.

Vanaf 1 maart verschijnt het eerste seizoen van de tragikomische reeks 'Amateurs'. Het scenario is geschreven door Jef Hoogmartens, Jonas Van Geel en Steve Aernouts. De reeks vertelt het verhaal van een amateurtoneelgezelschap De Pajotters, waarin vriendschap en oprechte naïviteit hand in hand gaan, vol warme personages en herkenbare situaties.

Ook bij de Walter Presents-reeksen zijn er een heleboel nieuwe spannende series terug te vinden als de Franse mini-serie 'Just One Look', de Spaanse thrillerserie 'Night & Day' en de Poolse dramareeks 'The Border'.

- 'Just One Look' (S1, 6 afleveringen): Eén blik op een oude foto zet het leven van Eva Beaufils op zijn kop. Plots is haar man Bastien verdwenen. Eva heeft nog maar één doel in het leven: hem terugvinden.

- 'Night & Day' (S1, 13 afleveringen): Een Spaanse gerechtsdokter raakt betrokken in de zoektocht naar een seriemoordenaar.

- 'The Border' (S1, 6 afleveringen): Een team van de Poolse grenspolitie onder leiding van kapitein Wiktor Rebrow gaat in het onherbergzame Bieszczady-gebergte de strijd aan met illegale migranten en mensensmokkelaars.

VTM GO zorgt in maart voor nostalgie met een ‘Trip down memory lane’. Die omvat klassiekers als 'Magnum', over de avonturen van privédetective Thomas Magnum op Hawaï, 'Allo Allo', de Britse komedieserie over café-eigenaar René Artois, de Amerikaanse sitcoms 'The Nanny' en 'Married With Children' en en de Amerikaanse actieserie 'The A-team'' over een groep huurlingen die in hun busje dwars door Amerika trekt.