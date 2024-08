Dit is nieuw bij Streamz in september

In september komen we te weten wie de winnaar wordt van de felbegeerde titel 'Belgium's Next Top Model' en speuren we verder naar FBoys in 'FBoy Island'. Daarnaast blijven we volop 'Star Trek: Discovery' en 'Evil' bingen.

Maar vergeet zeker ook niet naar de film 'Mocro Maffia: Taxi' te kijken, want binnenkort verschijnt het zesde en laatste seizoen van deze top reeks. Komende maand wordt er ook veel gelachen, want hoewel de relatie tussen Lander Severins en Myrthe van Velden van Grof Geschud geen stand hield, blijven ze wel samen comedy brengen. Of toch voorlopig… De ex-geliefden brengen hun zaalshow 'Broeden' en bespreken op een hilarische en ontroerende manier wat er moet gebeuren met de hond. Blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor september, maar geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit ons aanbod.

'The Jinx: Part 2'

Vanaf 5 september op Streamz

'The Jinx' vertelt het verhaal van Robert Durst, een rijke man die jarenlang verdacht werd van meerdere moorden. Opmerkelijk is dat de documentairereeks werd gemaakt met medewerking van Durst zelf. We zien hem in verschillende interviews antwoorden geven op de prangende vragen van regisseur Andrew Jarecki waar hij zijn onschuld blijft volhouden. De documentaire werd een groot succes, vooral omdat Durst in de laatste aflevering tegen zichzelf praat in zijn badkamer, onbewust dat de microfoon nog aanstaat, en een bekentenis aflegt. Durst werd op de avond van de première van de laatste aflevering gearresteerd en later veroordeeld voor moord.

In 'The Jinx: Part Two' begint het verhaal direct na de première van die laatste aflevering. Regisseur Andrew Jarecki bleef verder filmen, waardoor we opnieuw in het verhaal van Robert Durst worden meegezogen. Aan de hand van telefoontaps, interviews met onderzoekers, en gesprekken met getuigen aan beide zijden van het proces – sommigen meewerkend, anderen vijandig – biedt deel twee nieuwe inzichten en onthullingen die zelfs na Dursts dood naar voren zijn gekomen.

Het eerste deel, 'The Jinx: the Life and Deaths of Robert Durst' won twee Emmy Awards en is ook te zien op Streamz vanaf 5 september.

'Nowhere'

Vanaf 5 september op Streamz

Ex-truckchauffeur André (Koen De Bouw) heeft zijn enige dochter verloren in een onopgelost vluchtmisdrijf. Zijn obsessie om de dader te vinden heeft hem zijn baan en zijn huwelijk gekost. Hij vult zijn dagen nu met het opknappen van een afgelegen café. Zijn routineuze bestaan wordt opgeschrikt wanneer hij de dakloze tiener Thierry (Noa Tambwe Kabati) betrapt op een poging tot inbraak. Sterk geraakt door zijn verhaal, neemt André hem onder zijn hoede en gaan ze op zoek naar een spoor van Thierry’s familie. Tijdens de roadtrip groeit niet alleen een bijzondere vriendschap maar ook het besef dat ze elkaar nodig hebben om het verleden te laten rusten

'Love Island UK' Sz 11

Vanaf 5 september op Streamz

In het meest recente seizoen van 'Love Island UK' blijft de formule hetzelfde: een groep singles gaat op zoek naar een betekenisvolle connectie en de ware liefde. Verwacht veel geflirt, eerlijke gesprekken en gebroken harten. Maar dit seizoen belooft ook verrassingen... Zo begint het avontuur met een onverwachte entree van Engelse beroemdheid Joey Essex ('All Star Shore', 'Celebrity Ex on the Beach', 'The Only Way is Essex'). Zoals altijd moeten de islanders hun weg vinden door de uitdagingen van het koppelen, herkoppelen, en het constante risico om uit de villa gezet te worden terwijl ze proberen de ware liefde te vinden voor de finale stemming.

Bekijk ook 'Love Island: All Stars' en onze Vlaams-Nederlandse versie van 'Love Island' op Streamz.

'The Marvelous Mrs. Maisel' Sz 1 - Sz 4

Vanaf 12 september op Streamz

In het betoverende 'The Marvelous Mrs. Maisel' volgen we huisvrouw Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) in de jaren 50. Ze heeft alles wat ze ooit gewild heeft: de perfecte man, twee kinderen en een elegant appartement aan de Upper West Side. Ze is de grootste steun van haar man die het probeert te maken in stand-up comedy. Maar haar perfecte leven neemt plotseling een onverwachte wending wanneer haar echtgenoot haar verlaat voor een andere vrouw. Midge heeft geen andere keuze dan haar leven opnieuw te evalueren. Wanneer ze per ongeluk op het podium van een nachtclub belandt, ontdekt ze haar eigen komische talent en besluit ze dit te gebruiken om haar leven opnieuw uit te vinden. De reeks volgt Midge terwijl ze een carrière nastreeft in de door mannen gedomineerde stand-up comedy wereld.

'The Marvelous Mrs. Maisel' won tal van awards waaronder 22 Primetime Emmy Awards en 8 Golden Globes voor onder andere beste scenario en acteerprestaties. De eerste vier seizoenen van deze prijswinnende reeks zijn te bingen bij Streamz.

'Average Joe'

Vanaf 12 september op Streamz

Joe Washington (Deon Cole) lijkt op het eerste gezicht een gewone loodgieter in Pittsburgh, maar zijn leven wordt volledig op zijn kop gezet wanneer hij ontdekt dat zijn onlangs overleden vader een geheim dubbelleven leidde. Zijn vader bleek miljoenen dollars te hebben gestolen van gevaarlijke criminelen, die nu denken dat Joe weet waar het geld is. Dit zet een zenuwslopende race tegen de klok in gang, waarbij Joe moet vechten om te overleven en zijn familie moet zien te beschermen.

'Average Joe' zou losjes geïnspireerd zijn op een gebeurtenis uit het persoonlijk leven van showrunner Robb Cullen. De reeks wordt geprezen om het scenario en de acteerprestaties, met name van hoofdrolspeler Deon Cole ('Black-ish').

'Tulsa King' Sz 2

Vanaf 16 september op Streamz

In het eerste seizoen kwam Dwight (Sylvester Stallone), na een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar, op vrije voeten. Zijn baas stuurde hem zonder pardon naar Tulsa, Oklahoma om een opdracht te vervullen: een nieuwe criminele operatie opzetten in een onbekend gebied. Zonder enige steun van zijn maffia-familie of bestaande connecties moest Dwight zijn eigen weg vinden. Hij verzamelde een groep onwaarschijnlijke bondgenoten en begon langzaam maar zeker een eigen crimineel imperium op te bouwen.

Maar net wanneer hij controle lijkt te hebben over de onderwereld van Tulsa, wordt Dwight geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Een invloedrijke zakenman en een ambitieuze maffia uit Kansas City hebben hun zinnen gezet op hetzelfde territorium. Ondertussen blijft zijn verleden in New York hem achtervolgen, en moet hij alles op alles zetten om zowel zijn criminele imperium als zijn gezin te beschermen.

Het eerste seizoen van 'Tulsa King' is ook te bekijken op Streamz.

'Fargo' Sz 5

Vanaf 26 september op Streamz

De reeks 'Fargo' is geïnspireerd op de films van de Coen Brothers. Ieder seizoen vertelt een ander verhaal over misdaad in de omgeving van Minnesota. In seizoen 5 komt de huisvrouw Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple) in serieuze problemen wanneer ze per ongeluk een politieagent tasert tijdens een rel op de school van haar dochter. Haar arrestatie brengt haar duistere verleden naar boven, waarin ze te maken krijgt met haar sinistere ex-man, Roy Tillman (Jon Hamm), de sheriff van een county in North Dakota, die al tien jaar naar haar op zoek is. Tegelijkertijd moet Dot omgaan met Tillmans zoon, Gator (Joe Keery)vdie wanhopig probeert zijn vaders goedkeuring te verdienen alsook haar arrogante schoonmoeder Lorraine (Jennifer Jason Leigh).

'Fargo' won tal van awards waaronder 6 Primetime Emmy Awards voor onder andere beste cinematografie en regie. De eerste vier seizoenen van deze prijswinnende reeks zijn ook te bingen bij Streamz.

'The Super Mario Bros. Movie'

Vanaf 5 september op Streamz Premium+

In 'The Super Mario Bros. Movie' volgen we de avonturen van de iconische videogame-karakters Mario (Chris Pratt) en Luigi (Charlie Day). In deze kleurrijke film worden de twee broers uit hun gewone leven getrokken en belanden ze in het magische Mushroom Kingdom. Daar moeten ze het opnemen tegen de kwaadaardige Bowser (Jack Black) om prinses Peach (Anya Taylor-Joy) te redden en hun wereld te beschermen.

'Inside'

Vanaf 5 september op Streamz Premium+

'Inside' is een psychologische thriller waarin Willem Dafoe de rol speelt van Nemo, een dief die gespecialiseerd is in kunst. Tijdens een inbraak in een luxueus penthouse in New York gaat er iets mis. Nemo raakt opgesloten in het appartement. Wat begint als een poging om waardevolle kunstwerken te stelen, verandert al snel in een strijd om te overleven. Terwijl hij gevangen zit in het high-tech appartement, moet Nemo zien te overleven met steeds minder middelen, terwijl de grens tussen realiteit en waanzin vervaagt.

De cast bestaat uit Willem Dafoe en onze Vlaamse sterren Eliza Stuyck en Gene Bervoets ('Assisen') als de eigenaar van het luxueuze appartement.

'Only You'

Vanaf 5 september op Streamz Premium+



Elisabeth (Claire Bender) staat op het punt te trouwen met haar jeugdliefde, terwijl Arthur (Egbert-Jan Weeber) zijn hele wereld wil achterlaten om op een lange reis te vertrekken. Wanneer hun pad kruist, verandert alles. Ze worden smoorverliefd op elkaar en hun oorspronkelijke plannen lijken in rook op te gaan. Maar zodra Elisabeth ontdekt welk groot geheim Arthur met zich meedraagt, staan hun levens opnieuw volledig op zijn kop.

'In the Land of Saints and Sinners'

Vanaf 19 september op Streamz Premium+

'In the Land of Saints and Sinners' is een Ierse actie-thriller met Liam Neeson in de hoofdrol. Finbar Murphy, een gepensioneerde huurmoordenaar, ziet zijn rustige leven verstoord wanneer een IRA-bommenwerper in zijn vredige Ierse dorp arriveert. Wat volgt is een gewelddadige strijd die zowel zijn eigen leven als dat van zijn dorpsgenoten op zijn kop zet.

'Bob Marley: One Love'

Vanaf 19 september op Streamz Premium+

'Bob Marley: One Love' is een biografische muziekfilm en biedt een intieme blik op het leven en de muziek van de legendarische reggae-artiest Bob Marley. De film verkent Marley's impact op muziek en cultuur. Het toont de reis van een jonge man in Jamaica tot een wereldwijd icoon. De film benadrukt zijn boodschap van eenheid, liefde en verzet tegen onrecht. 'Bob Marley: One Love' werd geproduceerd door zijn zoon Ziggy Marley.

'Holy Rosita'

Vanaf 19 september op Streamz Premium



Rosita (Daphne Agten) is een goedlachse, graag geziene vrouw met een vurige kinderwens. De mensen rond haar vinden dat onverantwoord omdat ze amper voor zichzelf kan zorgen. Wanneer het Rosita dan toch lukt om zwanger te worden, kiest ze ervoor haar zwangerschap geheim te houden. Terwijl zij vastbesloten is om moeder te worden, vecht ze ook voor controle over haar eigen leven. Een film van Wannes Destoop ('Albatros').

'97 Minutes'

Vanaf 26 september op Streamz Premium+



In deze spannende thriller wordt een vliegtuig gekaapt. De gijzelaars en de bemanning moeten zien samen te werken om te voorkomen dat het vliegtuig neerstort. De tijd dringt en de spanning stijgt, want ze hebben hier maar 97 minuten voor. NSA-directeur Hawkins (Alec Baldwin) en zijn team bereiden zich voor om het vliegtuig neer te schieten om grotere schade op de grond te voorkomen. Het lot van de passagiers ligt in de handen van Alex (Jonathan Rhys Meyers), een undercover Interpol-agent die zich in de terreurcel heeft ingewerkt.

'Pas de Vagues'

Vanaf 27 september op Streamz Premium+

Julien (François Civil) is een jonge leraar die geconfronteerd wordt met een vreselijke beschuldiging van seksuele intimidatie door een leerling. Terwijl hij wroet door de juridische en sociale gevolgen, komt hij onder druk te staan door de familie van de leerling en de publieke opinie. De film belicht zijn persoonlijke en professionele strijd terwijl hij probeert zijn onschuld te bewijzen.

De film is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal uit 2020 dat de regisseur (Teddy Lussi-Modeste) zelf meemaakte.