Dit is 'Het Nationale Kerstmenu 2025' van 'Dagelijkse Kost'

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de deur en dat betekent ook: een goed stukske koken en lekker eten! Vanaf 15 december serveert Jeroen je het Nationale Kerstmenu in 'Dagelijkse Kost'.
Verwacht je aan feestelijke klassiekers met een typische Meus-twist, bomvol smaak en lekker haalbaar!
Ontdek wat er op het menu staat:
Maandag 15 december
Knolseldersoep met gerookte paling, garnalencocktail en everzwijnpaté met hazelnoten
Dinsdag 16 december
Gemarineerde zalm met koolrabi, jus van komkommer en jalapeño
Woensdag 17 december
Coquilles à la nage met venusschelpen, venkel en selderolie
Donderdag 18 december
Kalkoenrollade met Gandaham en groene kool, archiducsaus, gebakken witloof en verse kroketten
Vrijdag 19 december
Kerststronk met abrikoos, pistache en witte chocolade
Het Nationale Kerstmenu van 'Dagelijkse Kost', vanaf maandag 15 december elke weekavond om 18.10 uur op VRT 1 en VRT MAX.
Dagelijkse kost op tv
Maandag 15 december 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 15 december 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 18u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 00u35 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.