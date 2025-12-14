Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Schaapje is uitgeblaat in 'The Masked Singer'

Dit is 'Het Nationale Kerstmenu 2025' van 'Dagelijkse Kost'

zondag 14 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de deur en dat betekent ook: een goed stukske koken en lekker eten! Vanaf 15 december serveert Jeroen je het Nationale Kerstmenu in 'Dagelijkse Kost'.

Verwacht je aan feestelijke klassiekers met een typische Meus-twist, bomvol smaak en lekker haalbaar! ​ 


Ontdek wat er op het menu staat: 

Maandag 15 december
Knolseldersoep met gerookte paling, garnalencocktail en everzwijnpaté met hazelnoten 

Dinsdag 16 december
Gemarineerde zalm met koolrabi, jus van komkommer en jalapeño 

Woensdag 17 december
Coquilles à la nage met venusschelpen, venkel en selderolie 

Donderdag 18 december
Kalkoenrollade met Gandaham en groene kool, archiducsaus, gebakken witloof en verse kroketten 

Vrijdag 19 december
Kerststronk met abrikoos, pistache en witte chocolade 

Het Nationale Kerstmenu van 'Dagelijkse Kost', vanaf maandag 15 december elke weekavond om 18.10 uur op VRT 1 en VRT MAX.


Dagelijkse kost op tv
Maandag 15 december 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 15 december 2025 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 december 2025 om 00u35  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Lees ook:
 Deze week in 'Dagelijkse Kost': Het Nationale Kerstmenu!

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht VRT 1
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Van rekkenvuller in de Colruyt tot megacomedyster in Vlaanderen en ver daarbuiten: dat is de switch die Philippe Geubels op enkele jaren tijd heeft gemaakt. De impact van die plotse bekendheid op zijn leven was de inspiratiebron voor zijn theatershow 'Hoe moet het nu verder?'. Goed voor talloze hilarische beslommeringen over het BV-schap, en zoals het iemand betaamt die eenzaam aan de top staat, over de wanhopige zoektocht naar liefde. 'Hoe moet het nu verder?': na 210 uitverkochte voorstellingen overal te lande, nu eindelijk op tv.

'Philippe Geubels - Hoe moet het nu verder ?', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:05
    Down The Road
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    The Assassin
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Fair Trade
    06:55
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 20:00
    WK Darts 2026
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Fury
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    First Knight
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Holiday Crashers
    05:40
    Sugarplummed
  • 20:30
    SUPER 50
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    De Expeditie: Patagonië
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:25
    FBI
    01:00
    Fire Country
  • 20:35
    Mortal Kombat
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    One Delicious Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    The Woman With My Face
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:23
    Trends Talk
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:33
    Simple diy
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:15
    De Dagschotel
    07:00
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 19:55
    Miss Fisher's Murder Mysteries
  • 20:00
    Grey's Anatomy
  • 20:25
    Heel Holland Bakt
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 20:20
    Hila voorbij de Taliban
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:15
    Top 2000 Quiz
    06:55
    Ta-daaa!
Verwante artikels