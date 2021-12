Dit is Het Nationale Kerstmenu 2021 van 'Dagelijkse Kost'!

Naar jaarlijkse traditie bereidt Jeroen Meus in de week voor kerstmis het Nationale Kerstmenu. Een hele week lang kookt hij je ideale feestmaal, van hapje tot dessert. 'Dagelijkse Kost' in kerstsfeer. Van maandag tot vrijdag op En.

Maandag:

Loempia van zwarte pens met appeldip, bloemkooltartaar met gebakken bloemkool en roggetoast met makreel, augurk en aardappelcrumble

Het Nationale Kerstmenu 2021 gaat van start met drie verfijnde hapjes waar iedereen zijn gading in zal vinden. Dit trio van makkelijke, maar overheerlijke borrelhapjes is ideaal om de mooiste tijd van het jaar in te luiden!

Dinsdag:

Lobster roll van rivierkreeft, pompelmoes en cocktailsaus

Rivierkreeft op een krokant gebakken sandwich met mimosa van ei. Dit is een supermakkelijke variatie op de klassieke garnalencocktail, maar daarom niet minder origineel en smakelijk!

Woensdag:

Ravioli van boschampignons met beurre blanc en coulis van peterselie

Hiermee zal je je gasten met verstomming slaan! Er is wat werk aan, maar het resultaat is dan ook verbluffend: zelfbereide ravioli met een vulling van boschampignons, een rijke saus met wat truffel en een lichtgebonden peterseliecoulis.

Donderdag:

Kalkoenrollade met wintergroenten, pepersaus en kroketten

De rode draad van het Nationale Kerstmenu is duidelijk: eenvoud staat centraal, maar smaak blijft altijd op de eerste plaats komen. Met deze prachtige rollade van kalkoen in bladerdeeg, geglaceerde groenten en een kerstige pepersaus is het hoofdgerecht een feit!

Vrijdag:

Tiramisu kerststronk met speculaas

Deze kerstbuche combineert het beste van twee werelden: een luchtige rolbiscuit met een vulling van tiramisu en speculaas afgewerkt met wat cacao en extra speculaas. De perfecte afsluiter van een gezellige avond onder familie of vrienden.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.