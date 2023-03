Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spring roll met noedels, Thaise dressing en een pindadip

Jeroen serveert rijstpapierrolletjes gevuld met rauwkost en glasnoedels met twee dipsausjes.

Dinsdag: Aardappelchurros met chorizo en limoenaioli met gekonfijte paprika

Jeroen legt zich toe op de bereiding van een pikante snack in de vorm van hartige, Spaanse churros met gebakken chorizo en een zachte lookmayonaise met limoen en gekonfijte paprika. Woensdag: Rogvleugel met lintpasta en courgette- en wortelslierten

Jeroen gaat op de culinaire toer met een fijn stukje vis van topkwaliteit. De rogvleugel wordt van de graat gehaald en geserveerd met lintpasta, fijne sliertjes courgette en wortel en een romig sausje met groene kruiden en citroen. Donderdag: Pompeschitterstaart

Jeroen maakt een ware zoete klassieker: een pompeschitterstaart met fruit uit blik en kaneel. Vrijdag: Rosbief met erwten, wortelen en Yorkshire pudding

Chef Jeroen Meus zet goeie ouwe dagelijkse kost op tafel: een zondagse rosbief met gestoofde erwtjes en wortelen, een lekker Britse Yorkshire pudding en gravy, oftewel smaakvolle vleesjus. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.