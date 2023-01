Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén - © VRT 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Kort gebakken inktvis met rode curry

Fijne reepjes gemarineerde en krokant gebakken inktvis met een pittige, oosterse coleslaw. Super eenvoudig maar o zo lekker!

Dinsdag: Uierschnitzel piccata met gekookte aardappelen en veldsla

Vandaag staat er nog eens lekker ouderwetse dagelijkse kost op het menu! Krokant gebakken uier in piccata met gekookte aardappelen en veldsla. Piccata slaat op citroen, boter en kappertjes. Woensdag: Flantaart met kokos en ananas

Een uiterst fijn flantaartje met de heerlijk exotische smaken van kokos en ananas. Het ideale toetje bij een lekker bakje koffie of een kopje thee. Donderdag: Knolselder met Pas de Bleu

Jeroen gebruikt knolselder in drie verschillende bereidingen die samen een smakelijk gerechtje vormen. De blauwe kaas van Belgische makelij maakt het plaatje compleet! Vrijdag: Wontonsoep met konijn

Een fantastische fusion tussen de Vlaamse en de Aziatische keuken: een smakelijke bouillon met wontons - Chinese gevulde deegkussentjes - met gegaarde konijnenbouten en lekker veel groenten. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.