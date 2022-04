Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Koken hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Met enkele ingrediënten maak je in geen tijd een gezond en lekker voorgerecht. Deze carpaccio van raapjes en gemarineerde zalm met geitenkaascrème is daar het beste bewijs van.

Dinsdag

Deze prachtig gegaarde lamsbout moet je eens gemaakt hebben! Samen met een hartige aardappeltaart met Comté kaas, frisse muntsaus en een simpele groene salade heb je een maaltijd die iedereen blij zal maken! Woensdag

Chocolade, salted caramel en noten stelen de show in deze prachtige taart. Een knap staaltje patisserie dat haalbaar is voor iedereen! Donderdag

De bekende Italiaanse maaltijdsoep, maar dan toch een tikkeltje anders. Ansjovis en linzen zorgen voor de originele toets in de soep, en dat laat zich smaken! Vrijdag

Een klassieker uit de Thaise keuken wordt vandaag omgevormd tot een Dagelijkse kost-klassieker op de BBQ. Gegrilde en gelakte kipsatés met pindasaus en een pittige, zoetzure komkommersla. Het weekend kan niet meer stuk! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.