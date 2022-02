Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: 'Nduja pizza met mozzarella, zwarte olijven en kappertjes

Deze knapperige pizza wordt afgewerkt met 'nduja, een pittige, Italiaanse worst op basis van varkensvlees en pepers. Samen met kappertjes, olijven en mozzarella zorgt dit voor een toppizza.

Dinsdag: Quinoa salade met gegrilde groenten, inktvis en kappertjesvinaigrette

Met inktvis kan je vele kanten uit. Jeroen combineert de krokant gebakken inktvisreepjes met een rijke en gezonde salade van quinoa, gegrilde groenten en een vinaigrette met kappertjes en sjalot. Woensdag: Rum raisin cheesecake

Een heerlijk luchtige kaastaart met in rum gewelde rozijnen. Meer hoeft hier niet over gezegd te worden. Gewoon klaarmaken en aanvallen! Donderdag: Varkenshaasje met fondant aardappelen, gebakken witloof en mosterdroom

Dit is koken met een grote K! Perfect gegaard varkensvlees, een verrukkelijke bereiding met aardappelen, gebraiseerd witloof en een top of the bill mosterdsaus. Vrijdag: Looksoep met palourdes, witbier en gremolata van spek

Een zijdezachte soep met tapijtschelpen en een originele gremolata die pure klasse uitstraalt. Dit is de ideale soep voor wanneer je volk over de vloer hebt. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.