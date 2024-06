Dit is het laatste menu van dit seizoen 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Hondshaai uit de oven met kruidige orzo

De oven is een eenvoudige en snelle, maar ook zeer smakelijke manier om vis klaar te maken. Jeroen bereidt hondshaai in een zomerse ovenschotel tjokvol groenten zoals venkel en paprika. De Griekse pasta met verse tuinkruiden maakt van dit gerecht een echt smaakbommetje.

Dinsdag: Asperges met ham in kaassaus en waterkerspuree

De combinatie van twee soorten ham met de verfijnde smaak van asperges, een lichte kaassaus, crumble van parmezaan en een flinke lepel waterkerspuree zal iedereen in vervoering brengen! Dit is Dagelijkse kost pur sang met alleen maar topproducten. Woensdag: Geen uitzending

EURO2024



Donderdag: Tomatenconsommé met basilicum en erwtjes

De pure smaak van deze groentenbouillon met tomaat in de hoofdrol is ronduit formidabel.



Vrijdag: Romige rijstpap met blauwe bessen, hoeve-ijs en crumble

Het laatste dessert van dit seizoen is er eentje om in te kaderen, en bovendien supersimpel! Jeroen maakt smeuïge rijstpap met vanille, bosbessen, een bolletje vanille-ijs en een zalige crumble van bruine suiker en amandel.



Zaterdag: Kabeljauw met asperges, jus van langoustines en aardappelmousseline

Op het einde van het seizoen mag er al eens wat gastronomischer gekookt worden! Jeroen kiest voor gebakken kabeljauw met een verfijnde jus op basis van langoustinekopjes, een smeuïge aardappelmousseline met daslook en - hoe kan het ook anders - de laatste asperges van het seizoen. Aanvallen en opkrassen! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.