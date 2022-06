Dit is het laatste menu van dit seizoen 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spaanse pizza met gekonfijte look en paprika

Met een beetje geduld en eigenlijk echt niet zoveel werk tover je deze heerlijke Catalaanse pizza op tafel! Een knapperige plaatpizza met geroosterde groenten en gekonfijte look.

Dinsdag: Zeeduivel met tomaat-parmezaanboter, tagliatelle en lamsoor

Poepsimpel en overdreven lekker! Dat is de perfecte beschrijving voor dit prachtig stukje gebakken zeeduivel met tomatenboter, gestoofde lamsoor en pasta. Dit is genieten op z'n Italiaans! Woensdag: Taart met Bretoens zanddeeg, citroenpudding en frambozen

Wat een toptaart staat er vandaag weer op het menu! Een krokante bodem van Bretoens zanddeeg met citroenpudding, afgewerkt met een hoop verse frambozen. Een knaller van formaat! Donderdag: Vissoep met schelvis en saffraanaardapelen

Met de vissoorten die onze Noordzee rijk is kan je hoge toppen scheren op culinair vlak. Deze zuiderse vissoep met schelvis en vlaswijting is een smaakbom tjokvol kraakverse ingrediënten! Vrijdag: Citrussalade met wortel, kip en yuzudressing

Een prachtige, frisse maaltijdsalade met de opwindende smaak van yuzu en andere citrusvruchten. Serveer daarbij plakjes zacht gegaarde kip, een knapperige salade van wortel, en de zomer is een feit! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.