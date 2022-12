Dit is de winnaar van 'The Voice van Vlaanderen 2022'

Louise (uit Affligem) heeft het geflikt: de 25-jarige heeft 'The Voice van Vlaanderen 2022' gewonnen. Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de bloedstollende live finale bij VTM.

Na heel wat weken vol prachtige audities, keiharde knockouts, zenuwslopende battles en bijzondere liveshows wist Louise kijkend Vlaanderen het meest te overtuigen. De winnares uit team Natalia mag binnenkort de studio induiken om een eerste, eigen single op te nemen en gaat bovendien naar huis met de stevige som van 25.000 euro.

Louise zelf kon het nauwelijks geloven: 'Dit is heel raar, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft. Is dat geen foutje trouwens? (lacht) De centjes ga ik in muziek steken en ook een beetje in ons huis.' En ook haar coach Natalia was super trots: 'Alle finalisten waren goed maar Louise is gewoon de beste!'

Met een zinderende finale was de druk tijdens de allerlaatste liveshow hoger dan ooit tevoren. Finalisten Yente, Evert, Johan, Louise en Wesley zetten alles op alles om de kijkers thuis te overtuigen dat zij de beste zanger van het seizoen waren. Yente en Wesley vielen als eerste twee kandidaten af en Johan, Louise en Evert gingen naar de superronde. Uiteindelijk kozen de kijkers hun favoriet en dat werd Louise. Zo kent het achtste seizoen van 'The Voice van Vlaanderen', goed voor gemiddeld 841.479 kijkers, zijn meer dan verdiende winnares.

Je kans wagen in een volgend seizoen? De inschrijvingen zijn nu geopend!