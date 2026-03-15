Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ovenschotel met wortelpuree, gehakt, gebakken ui en gemalen kaas

Gegratineerde ovenschotel met wortelpuree, gebakken gehakt en gebakken ui.

Dinsdag: Bloemkool, tandoorisaus met zoete aardappel, kikkererwten en flatbread

In de oven geroosterde bloemkool met een zachte tandoori/groentesaus, kruidige kikkererwten en Libanees platbrood.

Woensdag: Ananastaart met meringue

Een taart met pudding op basis van ananassap, tartaar van ananas met rum en munt en gebrande meringue.

Donderdag: Hopscheuten met hollandaisesaus en gepocheerd ei

Een oer-Vlaams streekproduct met hollandaisesaus en gepocheerd ei.

Vrijdag: Zürcher geschnetzeltes met rösti

Een stoofpot van plakjes kalfsvlees met champignons, room en witte wijn en een gebakken aardappelpannenkoekje.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

