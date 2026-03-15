Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

zondag 15 maart 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ovenschotel met wortelpuree, gehakt, gebakken ui en gemalen kaas
Gegratineerde ovenschotel met wortelpuree, gebakken gehakt en gebakken ui.


Dinsdag: Bloemkool, tandoorisaus met zoete aardappel, kikkererwten en flatbread
In de oven geroosterde bloemkool met een zachte tandoori/groentesaus, kruidige kikkererwten en Libanees platbrood.

Woensdag: Ananastaart met meringue
Een taart met pudding op basis van ananassap, tartaar van ananas met rum en munt en gebrande meringue.

Donderdag: Hopscheuten met hollandaisesaus en gepocheerd ei
Een oer-Vlaams streekproduct met hollandaisesaus en gepocheerd ei.

Vrijdag: Zürcher geschnetzeltes met rösti
Een stoofpot van plakjes kalfsvlees met champignons, room en witte wijn en een gebakken aardappelpannenkoekje.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Dagelijkse kost op tv
Zondag 15 maart 2026 om 18u10  »
VRT 1
Een taart met een bodem van zandkoeken en een topping ge?nspireerd op Crema Catalana.
Maandag 16 maart 2026 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 17 maart 2026 om 00u30  »
VRT 1
Dinsdag 17 maart 2026 om 12u10  »
VRT 1
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Winterbeelden
    12:00
    De Zevende Dag
  • 09:25
    Sporza: WK Basketbal Vrouwen Kwalificatie 2026
    11:20
    Winterbeelden
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:25
    Vos en Haas
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:55
    Boer Coppens
  • 10:25
    Geen uitzending
    12:30
    Achter gesloten deuren
  • 09:05
    Geen uitzending
    11:40
    The Couple Next Door
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch Hawaii
  • 08:15
    Geen uitzending
    15:50
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 11:10
    Tot op de Graat
    11:30
    Nuances
  • 11:10
    FBI
    12:05
    C.S.I. New York
  • 11:10
    Geen uitzending
    12:10
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:25
    The Block Australia
    12:20
    Peppe's Pasta
  • 09:50
    Aurora Teagarden Mysteries: An Inheritance to Die For
    11:20
    Mark of a Serial Killer
  • 11:18
    CEO van mijn leven
    11:44
    De CFO podcast
  • 11:12
    Leven als vakman
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Guillaume's Paris
  • 11:00
    The Madame Blanc Mysteries
    11:55
    McDonald and Dodds
  • 11:10
    Cougar Town
    11:40
    NCIS: Los Angeles
  • 11:05
    Ivo op zondag
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:30
    EO Metterdaad
  • 11:05
    Coop Troop
    11:20
    Herrie op zolder
Verwante artikels