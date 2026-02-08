Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 8 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spaghetti 'arrabiata' met pancetta en boerenkool
Pittige pasta met gebakken pancetta en boerenkool.


Dinsdag: Zeeduivel met citroen-looksaus, natuuraardappelen en venkel
Gebakken zeeduivel met een frisse botersaus, gebraiseerde venkel en gekookte aardappelen.

Woensdag: Walnotenbiscuit met slagroom en chocoladeschilfers
Luchtige biscuit van walnoot afgewerkt met slagroom en chocoladeschilfers.

Donderdag: Curry met paddenstoelen, zoete aardappel en rijst
Vegetarische curry met kokos, champignons en zoete aardappel.

Vrijdag: Hachis parmentier met runderwangen
Ovenschotel met gestoofde runderwangen en knolselder-aardappelpuree.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Vrijdag 20 februari 2026 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Zaterdag 21 februari 2026 om 00u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 9 februari 2026 om 12u10  »
VRT 1
Een dessert in laagjes met biscuit op basis van bier, koude sabayon, stukjes gebakken appel, licht gezouten karamel en verkruimelde speculaas.
Maandag 9 februari 2026 om 18u10  »
VRT 1
Pittige pasta met gebakken pancetta en boerenkool.
Dinsdag 10 februari 2026 om 00u25  »
VRT 1
Pittige pasta met gebakken pancetta en boerenkool.

Verwante artikels