Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spaghetti 'arrabiata' met pancetta en boerenkool

Pittige pasta met gebakken pancetta en boerenkool.

Dinsdag: Zeeduivel met citroen-looksaus, natuuraardappelen en venkel

Gebakken zeeduivel met een frisse botersaus, gebraiseerde venkel en gekookte aardappelen. Woensdag: Walnotenbiscuit met slagroom en chocoladeschilfers

Luchtige biscuit van walnoot afgewerkt met slagroom en chocoladeschilfers. Donderdag: Curry met paddenstoelen, zoete aardappel en rijst

Vegetarische curry met kokos, champignons en zoete aardappel. Vrijdag: Hachis parmentier met runderwangen

Ovenschotel met gestoofde runderwangen en knolselder-aardappelpuree. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!